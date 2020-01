Banca Mondiala si-a imbunatatit usor estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2019 si 2020

De asemenea, institutia financiara internationala a informat ca se asteapta ca Romania sa inregistreze in 2020 o crestere a Produsului Intern Brut de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale peste previziunea precedenta.In pofida imbunatatirii estimarilor, Banca Mondiala sustine ca ritmul de crestere a Produsului Intern Brut al Romaniei va incetini semnificativ, de la 7,1% in 2017, la 4% in 2018, 3,9% in 2019, 3,4% in 2020, ajungand la 3,1% atat in 2021 cat si in 2022.Potrivit Bancii Mondiale, in Europa si Asia Centrala (ECA), regiune care include Romania, cresterea economica s-a redus semnificativ in 2019, pana la 2%, cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, ca urmare a incetinirii semnificative inregistrate de primele doua economii din regiune: Rusia si Turcia."In Europa Centrala, impulsul dat consumului privat la inceputul lui 2019 de pe urma cresterii salariilor si transferurilor guvernamentale a ajutat la mentinerea unei cresteri peste potential. Acest impact s-a risipit insa la finele anului, ceea ce a contribuit la incetinirea cresterii, in pofida evolutiei pozitive a sectorului constructiilor in unele economii (Ungaria si Romania). Incetinirea din zona euro a afectat exporturile in unele cazuri (Bulgaria si Romania)", se arata in raportul institutiei financiare internationale.Banca Mondiala subliniaza ca "sprijinul fiscal si impulsul dat consumului privat va incepe sa dispara in unele din cele mai mari regiuni din Europa Centrala pana in 2020-2021, cu un spatiu fiscal limitat pentru a contracara posibilele efecte negative din zona euro (Polonia si Romania). Diminuarea populatiei in varsta de munca, in urma emigratiei in Europa Occidentala, limiteaza perspectivele de crestere".De asemenea, Banca Mondiala avertizeaza ca "in multe economii din Europa Centrala, spatiul de manevra pentru a contracara socurile negative este limitat de deficitele bugetare persistente. Sprijinul fiscal care a contribuit la cresterea acestor dezechilibre (majorarea salariilor in sectorul public, cresterea transferurilor guvernamentale si capacitatea redusa de colectare a taxelor) a dus la agravarea deficitelor fiscale, care se apropie sau depasesc limita de 3% din PIB, in special in cazul Romaniei".La nivel global, Banca Mondiala si-a revizuit in jos estimarile cu 0,2 puncte procentuale, atat pentru 2019, cat si pentru 2020, prognozand o crestere a economiei mondiale de 2,5% in 2019 si un avans de 2,5% in 2020."Aceasta crestere modesta a avansului economiei mondiale marcheaza sfarsitul incetinirii care a inceput in 2018 si a avut un impact puternic asupra activitatii mondiale, comertului si investitiilor, in special anul trecut", a afirmat economistul Bancii Mondiale, Ayhan Kose. "Ne asteptam la o imbunatatire, dar, pe ansamblu, vedem o crestere economica modesta", a adaugat el.