Banca Mondiala: Varful inflatiei se apropie. Economia Romaniei va inregistra un avans de 5,1% in 2018

De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca deficitul bugetar sa ajunga la 3,3% din PIB in 2018, urmand sa se reduca la 3% din PIB in 2019 si in 2020."Cresterea va ramane solida in 2018, dar riscurile pe termen mediu la adresa perspectivei au sporit. Presiunile asupra deficitului bugetar, in urma majorarii cheltuielilor, vor continua in acest an. Pentru a imbunatati calitatea cresterii, ar trebui acordata o atentie reinnoita investitiilor publice", se arata in raport.Banca Mondiala estimeaza ca economia Romaniei va continua sa creasca peste potential in 2018. PIB-ul va inregistra un avans de aproximativ 5,1% anul acesta, datorita stimulentelor fiscale si a revenirii economice a UE.Continuarea cresterii consumului ar urma sa adanceasca deficitul de cont curent la 4,3% din PIB anul acesta.reflectand cererea interna excesiva si atenuarea efectelor reducerilor de taxe.. In absenta unor masuri de corectie, deficitul bugetar ar urma sa ajunga la la 3,3% din PIB anul acesta, ceea ce ar plasa Romania pe o traiectorie de reintrare in procedura de deficit excesiv a UE.Totusi, Guvernul a declarat ca, la fel ca in 2017, va fi pregatit sa promoveze masuri de ajustare, daca deficitul ameninta plafonul de 35% din PIB", previzioneaza institutia financiara internationala.Consumul privat solid, ajutat de politica fiscala expansionista si de cresterea continua a salariilor reale datorata partial majorarii salariului minim, ar trebui sa sprijine veniturile reale si ar trebui sa duca la scaderea suplimentara a incidentei saraciei.Acumularea presiunilor fiscale si cererea interna in exces limiteaza spatiul de manevra in 2018 si dincolo de acest an. Deficitul de cont curent este in crestere, iar presiunile inflationiste persista. Aceste evolutii lasa economia romaneasca vulnerabila la socurile exogene.Autoritatile din Romania ar putea avea nevoie sa adopte masuri corective pentru pastrarea deficitului sub 3% din PIB in 2018, printr-o ajustare fiscala de buna calitate, se arata in raport.Este necesara reinnoirea eforturilor pentru imbunatatirea participarii fortei de munca si generarea unei rate ridicate a angajarii, deoarece rata somajului ramane ridicata in randul tinerilor si al celor cu calificare scazuta.Gradual, centrul de politici fiscale ar trebui reechilibrat, de la majorarea consumului catre mobilizarea investitiilor, inclusiv din fonduri europene, pentru a sprijini convergenta sustenabila si incluziunea sociala.Reformele in administratia publica si in companiile de stat, sporirea predictibilitatii autoritatilor de reglementare, precum si politici de rezolvare a discrepantelor majore sociale ar trebui sa fie pe agenda prioritatilor Guvernului, sustine Banca Mondiala.