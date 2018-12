BCE se asteapta la incetinirea economiei mondiale in 2019

Investitorii se asteapta de ceva vreme la o incetinire a ritmului de crestere a economiei mondiale, din cauza cresterii costurilor cu imprumuturile pentru cei care au credite in dolari si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, informeaza Reuters."Privind in viitor, activitatea economica mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 si sa ramana stabila ulterior. De asemenea presiunile inflationiste mondiale ar urma sa creasca lent pe masura ce capacitatile de rezerva se reduc", a apreciat BCE in buletinul sau economic lunar.Acest buletin confirma decizia adoptata de consiliul guvernatorilor BCE la sedinta de politica monetara din luna decembrie, cand gardienii euro au decis sa puna capat programului de achizitionare de obligatiune dar sa continue sa reinvesteasca banii pe care ii colecteaza de pe urma obligatiunilor care ajung la maturitate pentru o perioada lunga de timp dupa prima sa majorare a dobanzii."Inflatia de baza ar urma sa creasca treptat pe termen mediu, sprijinita de masurile de politica monetara ale BCE, de continuarea expansiunii economice si de cresterea salariilor", sustine BCE.In conformitate cu ultimele estimari ale BCE, publicate in luna decembrie, produsul intern brut al zonei euro ar urma sa inregistreze o crestere de 1,9% in acest an, fata de un avans de 2% cat estima in luna septembrie. Ritmul de crestere a economiei zonei euro ar urma sa incetineasca la 1,7% in 2019, mai putin decat avansul de 1,8% prognozat in luna septembrie.