Avertisment: Cresterea bazata pe consum a Romaniei se va prabusi in cel mult trei ani, pentru ca lipsesc investitiile

"Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor pentru ca totul este bazat pe consum.Ne-am dori sa vedem o trecere de la modelul de crestere economica bazata pe consum la unul bazat pe investitii. Acesta vine atat cu investitii publice cat si cu investitii din sectorul privat. Evolutia in anul acesta ne asteptam sa fie similara celei din 2017, dar consideratiile se refera la evolutiile pe termen mediu.In doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii", a declarat Matteo Patrone, la finalul unei conferinte.Acesta a spus ca 2017 a fost un an bun pentru BERD in Romania unde banca a investit 546 de milioane de euro, cea mai mare parte in sectorul privat, un record in ultimii sapte ani."In 2018 am vrea sa continuam acest trend asa ca ne vom concentra tot asupra sectorului privat si asupra industriilor in care am investit in 2017: ICT, imobiliare, manufactura si agricultura. Probabil vom creste expunerea noastra pe infrastructura de la nivel municipal, unde am avut doua proiecte in 2017, la Sibiu si Brasov, si unde avem puternice legaturi in alte orase de asemenea.In ceea ce priveste infrastructura nationala si restructurarea companiilor de stat, care este o alta componenta importanta a ceea ce vrem sa atingem in aceasta tara suntem gata sa ajutam autoritatile atat in sectorul transporturilor si al dezvoltarii infrastructurii energetice si restructurarea companiilor de stat, dar asteptam un semn din partea autoritatilor ca sunt interesate sa ne implicam in aceste proiecte", mai spus Matteo Patrone.