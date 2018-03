Bloomberg: Romania a ales un moment nepotrivit sa-si ia ochii de la economie

Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja sunt nemultumite de revizuirea confuza a impozitarii de anul trecut, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg."Reforma risca sa slabeasca mediul de afaceri si operational al tarii pe o perioada indelungata, afecteaza negativ increderea investitorilor si, mai extins, perspectivele economice ale Romaniei", a declarat Tiziana Papa, analist la BMI Research, o divizie a Fitch Group.Scaderea increderii vine intr-un moment in care Romania are nevoie de cheltuielile corporatiilor pentru a compensa atenuarea boom-ului consumului, care a ajutat la inregistrarea unei cresteri a PIB-ului de 8,8%.In timp ce social democratii aflati la guvernare au canalizat cheltuielile guvernamentale spre majorarea salariilor pentru angajatii din sistemul public si reduceri de taxe, sectorul privat devine mai putin dispus sa investeasca."Este putin probabil ca investitiile publice sa compenseze asteptata incetinire a consumului. Invers este mai probabil", a declarat Ciprian Dascalu, economist la ING Bank NV, care considera ca tinta oficiala de crestere a PIB-ului de 5% pentru acest an este optimista.In timp ce deficitul bugetar se apropie de limita UE de 3% din PIB, Romania este printre cele mai vulnerabile tari daca apar probleme economice, sustine economistul sef al BNR, Valentin Lazea."Episoadele repetate de volatilitate politica au distras atentia Guvernului de la reformele care ar fi putut majora potentialul economiei de crestere pe termen lung", se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara S&P Global Ratings, care a reafirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3".Ratingul "BBB minus" este de tip "investment grade" (recomandat pentru investitii). Agentia si-a exprimat ingrijorarea din cauza "frecventelor incercari de a implementa modificari legislative care ar putea diminua echilibrul institutional".