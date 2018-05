CE prevede o crestere de 4,5% pentru economia romaneasca in 2018. Ce se intampla cu inflatia?

Conform previziunilor economice de primavara publicate joi de Executivul comunitar, deficitul bugetar ar urma sa ajunga la 3,4% din PIB in 2018, pentru ca in 2019 sa se adanceasca la 3,8% din PIB.Rata inflatiei ar urma sa creasca la 4,2% anul acesta si sa incetineasca la 3,4% anul viitor, in timp ce rata somajului se va situa la 4,5% in 2018 si la 4,4% in 2019.Deficitul de cont curent ar urma sa ajunga la 3,6% din PIB in 2018, pentru ca in 2019 sa se situeze la 3,9% din PIB, in timp ce datoria va urca la 35,3% din PIB anul acesta si la 36,4% din PIB in 2019.