Cine sunt copiii saraci ai Europei

In majoritatea statelor membre ale UE se regaseste aceasta tendinta, cu exceptia Letoniei, Poloniei, Bulgariei si Ungariei.In Suedia, copiii care aveau cel putin un parinte cu cetatenie straina erau expusi riscului saraciei, de sase ori mai mult fata de copiii cu ambii parinti cetateni suedezi. Diferente relativ mari se inregistreaza si in Slovenia (4,7 ori), Danemarca (3,9 ori), Austria si Finlanda (ambele de 3,5 ori).In 2016, cel mai ridicat risc de saracie la copiii din UE care aveau cel putin un parinte cu cetatenie straina se inregistra in Suedia (58,1%), Spania (57,5%) si Lituania (55,8%), iar cel mai scazut era in Ungaria (9,6%), Bulgaria (9,8%) si Polonia (10,4%).Pentru 2016, nu sunt disponibile datele din Romania si Slovacia privind copiii cu cel putin un parinte cu cetatenie straina, anunta Eurostat.Conform datelor publicate recent de Eurostat,si aproape dublu fata de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE.La polul opus, tarile UE unde copiii sunt cel mai putin expusi riscului saraciei si excluziunii sociale sunt Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%), Slovenia (14,9%) si Cehia (17,4%).