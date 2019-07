Comisia Europeana a revizuit in crestere la 4% estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019

Comisia Europeana a publicat miercuri previziunile economice de vara.Pentru anul viitor, CE estimeaza o usoara atenuare a avansului economiei romanesti, la 3,7% fata de 2019. In mai, executivul comunitar previziona o expansiune de 3,1% a produsului intern brut in 2020.Rata inflatiei in Romania ar urma sa se situeze la 4,2% anul acesta si la 3,7% anul viitor, dupa ce in mai Comisia Europeana estimase o rata a inflatiei de 3,6% in 2019 si la 3% in 2020.Dupa o crestere de 4,1% in 2018, economia Romaniei a accelerat in primul trimestru din 2019 la 5,1% in ritm anual (1,3% in ritm trimestrial) . Principalul motor a ramas consumul privat, inregistrand un avans anual de 7%, datorita unei cresteri de doua cifre a salariilor. Investitiile au urcat, in special datorita redresarii din sectorul constructiilor, impulsionat de recentele masuri de stimulare fiscala. Cresterea exporturilor, in constrast, s-a atenuat la 3,2% in ritm anual, in timp ce importurile au urcat cu 9,3%", se arata in raportul CE.Ritmul solid de crestere in primul trimestru din 2019 a dus la o imbunatatire a estimarilor pentru acest an. CE estimeaza o usoara atenuare a avansului economiei romanesti, la 4% anul acesta si la 3,7% anul viitor. Totusi, previzioneaza Executivul comunitar, structura cresterii ar urma sa devina ceva mai echilibrata in urma majorarii investitiilor totale, mai ales a celor private."Inasprirea conditiilor de pe piata fortei de munca va continua, rata somajului urmand sa ramana aproape de actualul nivel foarte scazut. Avansul salariilor ar urma sa se modereze la o crestere de o cifra in 2020, condusa de asteptata incetinire a expansiunii salariilor in sectorul public", preconizeaza Executivul comunitar.In 2018, rata inflatiei in Romania s-a situat la 4,1%, cea mai ridicata din UE. In primul trimestru din 2019 cresterea anuala a preturilor de consum a ramas solida, la 3,8%, si se preconizeaza ca va depasi 4% in trimestrul doi din 2019, inainte de a incetini din nou."Majorarea preturilor alimentelor procesate si neprocesate explica dinamicile crescatoare solide ale preturilor, stimulate de o depreciere a monedei nationale la inceputul anului, de consumul ridicat si de cresterea salariilor. Ca rezultat, rata inflatiei in Romania ar urma sa se situeze la 4,2% anul acesta, inainte de a incetini la 3,7% anul viitor - dupa presiunile moderate asupra salariilor si a cererii interne mai slabe", se arata in raportul CE.Potrivit Programului de convergenta 2019 - 2022 publicat de Ministerul Finantelor, pentru anul 2019 este estimata o crestere economica de 5,5% fiind rezultatul unei contributii pozitive a cererii interne (6,1 puncte procentuale) si a unui aport usor negativ al exportului net (-0,6 puncte procentuale).De altfel, in Prognoza de primavara 2019 - 2022, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a mentinut la 5,5% estimarea privind cresterea economiei in acest an, insa valoarea nominala a Produsului Intern Brut a fost revizuita in crestere usoara la 1.031 miliarde de lei, de la 1.022 miliarde de lei in varianta de iarna. Neschimbate au ramas si prognozele de crestere pentru urmatorii trei ani, la 5,7% in 2020 si 5% in 2021 si 2022.La inceputul lunii aprilie, Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere la 3,1%, de la 3,4%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2019, iar Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare estima pe 8 mai ca economia romaneasca ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 3,2%, fata de un avans de 3,6% previzionat in noiembrie.