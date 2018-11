Comisia Europeana a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica a Romaniei

Pentru 2020, Executivul comunitar indica un avans de 3,6%."Boom-ul economic al Romaniei se calmeaza pe masura ce ritmul de crestere a consumului privat incetineste iar contributia negativa a exporturilor nete la crestere continua sa se inrautateasca. Pe perioada de prognoza PIB-ul este estimat sa creasca mai moderat", se arata in previziunile Comisiei Europene.In 2019 si 2020 consumul privat ar urma sa continue sa incetineasca pe masura ce cresterea nominala a salariilor se modereaza si inflatia va continua sa afecteze veniturile disponibile. Cu toate acestea, consumul privat va ramane principalul motor al cresterii subliniaza Executivul comunitar.Potrivit cifrelor prezentate joi de CE, cererea interna va avea o contributie in scadere la 4,2% la cresterea PIB, de la 7,3% anul trecut. In 2019, contributia cererii interne urca usor, la 4,3%, iar in 2020 scade la 4,1%.Contributia negativa a exporturilor la cresterea PIB se va accentua la minus 1,3% in acest an, urmand sa scada la minus 0,6% in 2019 si minus 0,5% in 2020.In cee ce priveste inflatia, CE a revizuit in crestere usoara la 4,3% prognoza pentru 2018, fata de 4,2% cat prognoza in primavara, urmand ca indicele preturilor de consum sa coboare la 3,5% in 2019 si 3,3% in 2020, ca urmare a slabirii cererii interne."Un risc principal la adresa acestor prognoze este ca majorarea salariilor ar putea continua sa depaseasca cresterea productivitatii, ceea ce ar duce la o noua scadere a competitivitatii economice a Romaniei si ar slabi cresterea exporturilor. Mai mult, preturile volatile la alimente si nivelul ridicat al preturilor internationale la materii prime ar putea duce la o noua agravare a deficitului de cont curent. Incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale, cu posibile efecte negative asupra mediului de afaceri precum si provocarile atingerii tintelor de deficit bugetar ar putea afecta deciziile de investitii. Pe de alta parte, imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene reprezinta un risc pozitiv la adresa cresterii PIB-ului in 2019 si 2020", sustine Comisia Europeana.Deficitul guvernamental este prognozat sa creasca la 3,3% din PIB in 2018, de la 2,9% din PIB in 2017, urmand sa continue pe aceasi tendinta pentru a ajunge la la 3,4% din PIB in 2019 si 4,7% in 2020. "Aceste prognoze sunt influentate in principal de planurile de majorare semnificativa a punctului de pensie, incluse in programul de guvernate si implementate in legea pensiilor recent adoptata de Guvern", sustine CE.Ca urmare a acestor politici, deficitul structural al Romaniei este prognozat sa creasca de la aproximativ 3,5% din PIB in 2017 la aproximativ 4,5% din PIB in 2020, in timp ce raportul datorie-PIB este preconizat sa creasca de la 35,1% din PIB in 2017 la 38,2% din PIB in 2020."Un risc pozitiv la adresa balantei bugetare pe 2018 vine din partea unor investitii publice mai mici decat cele bugetate. O posibila inghetare a salariilor in sectorul public si o posibila modificare a proiectului legii pensiilor reprezinta un risc pozitiv pentru 2019 si dincolo", sustine Comisia Europeana.Noile prognoze ale Comisiei Europene sunt semnificativ sub cele ale Fondului Monetar International, care la inceputul lunii octombrie a revizuit in scadere la 4% estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara, preconizand ca in 2019 Romania urmeaza sa inregistreze o crestere economica de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai putin decat indica in aprilie.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sustine si ea ca economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 4,2%, pentru ca anul viitor avansul economiei sa se reduca la 3,6%. Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,6% pana la 4,2%, si cu 0,6 puncte procentuale pentru anul viitor, de la 4,2% pana la 3,6%.In schimb, Comisia Nationala de Prognoza mizeaza pe o crestere a PIB de 5,5% in 2018, urmata de cresteri de 5,7% in 2019 si 2020 si de 5% in 2021.