Comisia Europeana avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei va incetini in 2018 si 2019

''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record post-criza. Principalul motor al cresterii a fost consumul privat, sprijinit de reducerile indirecte de taxe si de majorarea salariilor, ambele in sectoarele public si privat. Dupa ce s-au contractat in 2016, investitiile totale au inceput sa creasca din nou in 2017. Ritmul redresarii ramane totusi lent, deoarece investitiile publice au scazut semnificativ pentru al doilea an consecutiv. Boom-ul inregistrat in consumul privat a dus la o majorare a importurilor. In consecinta, exporturile au actionat ca o frana asupra cresterii reale a PIB-ului, in pofida cresterii relativ solide a exporturilor'', apreciaza Comisia Europeana.Avansul economiei Romaniei ar urma sa incetineasca la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019. Cresterea consumului privat va fi mai temperata in 2018, deoarece inflatia afecteaza mai mult veniturile reale disponibile, iar cresterea salariilor incetineste. Cu toate acestea, consumul privat ar urma sa continue sa actioneze ca principalul motor de crestere in 2018 si in 2019. Investitiile ar urma sa se intareasca, sprijinite de implementarea proiectelor finantate cu fonduri europene, considera forul comunitar.''Conditiile de pe piata fortei de munca s-au imbunatatit, in linie cu expansiunea economiei. In 2017, rata somajului a scazut la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani. Inasprirea pietei muncii, impreuna cu o majorare de 16% a salariului minim in februarie 2017 si cu majorarea salariilor in sectorul public, au dus la un avans mai rapid al cresterii salariilor. Per ansamblu, se estimeaza ca in 2017 salariile medii nete au urcat cu aproximativ 13% in termeni reali. Salariile reale ar urma sa continue sa creasca in 2018, desi intr-un ritm mai lent, in urma unei majorari suplimentare a salariilor in sectorul de stat si a cresterii cu inca 9% a salariului minim net, care a intrat in vigoare in ianuarie'', se arata in raportul CE.Dupa doi ani de scadere consecutiva a preturilor de consum, inflatia a revenit in teritoriu pozitiv in 2017, chiar daca a fost afectata de reducerea TVA si de pretul combustibilului. Inflatia a inceput sa accelereze in al doilea semestru al anului, in urma majorarii preturilor la alimente si la energie. In decembrie, indicele armonizat al preturilor de consum era de 2,6%, in timp ce inflatia de baza era de 1,9%. Inflatia ar urma sa creasca in urma sporirii presiunilor din partea cererii, iar efectele reducerilor de taxe se estompeaza. Inflatia ar urma sa se situeze la 4,1% in 2018 si la 3% in 2019, estimeaza forul comunitar.In conditiile in care inflatia a reintrat in banda tinta a Bancii Centrale a Romaniei (2,5% plus minus un punct procentual), institutia a inceput sa inaspreasca politica sa monetara ultra-relaxata.Miercuri, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an.Previziunile vin dupa ce, vineri, Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), spunea ca Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum.Cresterea a fost supraincarcata prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, iar Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa o regleze pe o traiectorie mai sustenabila, spunea oficialul."Autoritatile par sa inteleaga bine nevoia de a schimba modelul de crestere. Acest lucru va fi pus in practica, sa speram ca mai curand, mai bine decat mai tarziu", a spus Matteo Patrone.Bloomberg amintea ca Romania a avut cea mai rapida crestere economica din Uniunea Europeana, cu un avans anual al PIB de 8,8% in trimestrul al treilea al anului trecut.Totusi, investitiile publice au avut de suferit ca urmare a tipului de crestere economica ales, dar si a turbulentelor politice, provocate de schimbarea a trei guverne in decurs de un an.Eurostat plaseaza calitatea drumurilor din Romania pe ultimul loc din UE. Complicand si mai mult lucrurile, deficitul bugetar se apropie de limita de 3% din PIB impusa de Comisia Europeana.