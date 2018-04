Comisia Europeana constata ca inegalitatile sociale si saracia se mentin in Romania

"Cresterea economiei este peste media UE. Se mentine acest trend al cresterii economice. Se mentine si paradoxul inegalitatilor sociale si saraciei, mai ales in grupurile defavorizate, vorbim de zona rurala, de copii. Unul din doi copii in Romania este in risc de saracie. Aceasta crestere se bazeaza pe consum si mai putin pe investitii. Deficitul bugetar se apropie de pragul de avarie de 3%, in timp ce deficitul structural isi continua tendinta de deviere semnificativa de la obiectivul de 1%. Risca sa sara de 4% in 2018, de unde si procedura de deviere de la obiectivul mediu", a spus Cristea.Ea a precizat ca pe de alta parte somajul este la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani."Avem o veste buna pe somaj. Romania inregistreaza un record, cel mai scazut somaj din ultimii 20 de ani, mai mic decat media UE. Apar probleme de disponibilitate a fortei de munca, din cauza imbatranirii populatiei", a precizat seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.Reprezentanta Comisiei Europene in Romania organizeaza miercuri conferinta cu titlul "Semestrul European: Raportul de tara pentru Romania 2018".Sesiunea plenara a evenimentului va prezenta principalele concluzii ale Raportului de tara pentru Romania, precum si pozitia autoritatilor romane privind evolutiile economice recente la nivel national.Romania a facut progrese limitate in solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat in martie de Comisia Europeana, care evidentiaza, insa, si faptul ca in probleme precum stabilirea salariului minim in functie de un mecanism transparent, egalizarea varstei de pensionare sau cadrul fiscal tara nu a inregistrat niciun progres.Potrivit Executivului comunitar, au fost inregistrate progrese limitate cu privire la respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor, educatie, tratamentul ambulatoriu, administratia publica si prioritizarea investitiilor publice. Nu au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste salariul minim, varsta de pensionare si cadrul fiscal. In schimb, au fost inregistrate unele progrese cu privire la achizitiile publice, combaterea muncii nedeclarate si combaterea platilor informale in sistemul de sanatate.