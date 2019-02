Comisia Europeana observa ca Romania nu a prea facut progrese, in 2018

Pe de alta parte, tara a inregistrat progrese limitate in domeniul colectarii taxelor si respectarii obligatiilor fiscale, cresterii competentelor in domeniul educatiei, dialogului social, ingrijirii in ambulatoriu, prioritizarii investitiilor publice si achizitiilor publice, se mai precizeaza in documentul citat.Potrivit Executivului comunitar, de la debutul semestrului european, in 2011, 59% din toate recomandarile specifice de tara adresate Romaniei au inregistrat cel putin "unele progrese", in timp ce 41% au inregistrat progrese "limitate" si chiar "niciun progres".Pe ansamblu, Romania a facut progrese in implementarea recomandarile specifice de tara incepand din 2013, insa elanul pentru reforme pare sa se fi redus in ultimii ani. In mai multe domenii, actiunile au incetinit si chiar au fost inversate si este nevoie in continuare de eforturi pentru a atinge rezultate tangibile.In ceea ce priveste ajustarea fiscala, Comisia subliniaza ca Romania a urmat o consolidare fiscala care i-a permis sa isi atinga obiectivul pe termen mediu in 2014 si 2015. "Cu toate acestea, incepand din 2016 autoritatile au urmat o politica fiscala expansionista care a dus la o deviere semnificativa fata de obiectiv", se arata in documentul Executivului comunitar.Comisia precizeaza ca progresele pe piata muncii si reforma sistemului de asistenta sociala au stagnat dupa 2016."Salariul minim continua sa fie stabilit de guvern in mod ad-hoc, dialogul social ramane ineficient, iar rolul unor institutii importante a fost recent slabit. Implementarea legii venitului minim de incluziune, adoptata in 2016, a stagnat si acum se asteapta sa intre in vigoare doar in luna aprilie 2019", subliniaza raportul CE.Potrivit acestuia, sistemul de sanatate se confrunta cu numeroase provocari. Progresul reformelor in domenii cheie precum constructia spitalelor regionale a fost intarziat, in timp ce in alte domenii prioritare masurile luate de autoritati par insuficiente. Capacitatea administrativa a Ministerului Sanatatii continua sa fie foarte limitata. Trecerea la ingrijirea in ambulatoriu ramane intr-un stadiu incipient, in conditiile in care majoritatea eforturilor sunt concentrate pe ingrijirea spitaliceasca, explica sursa citata.Executivul comunitar atrage atentia ca modul in care sunt elaborate politicile publice ramane foarte impredictibil. "Modificarile legislative importante si uneori complexe sunt adoptate in continuare fara o consultare adecvata a actorilor importanti, in timp ce studiile de impact deseori lipsesc. Acest lucru a facut ca, in multe cazuri, sa fie nevoie de adoptarea unor modificari legislative aditionale pentru a corecta efectele neintentionate ale ordonantelor de urgenta adoptate din scurt. Declaratiile publice contradictorii cu privire la viitorul reformelor importante contribuie si ele la un climat general de impredictibilitate a procesului de elaborare a politicilor, ceea ce afecteaza in mod negativ mediul de afaceri" se arata in document.Comisia Europeana (CE) a publicat miercuri cele 28 de rapoarte de tara din analiza "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale".