Comisia Europeana se asteapta la incetinirea cresterii economiei romanesti

Comparativ cu previziunile economice de vara, publicate in luna iulie, Executivul comunitar a revizuit usor in urcare estimarile privind Romania, in conditiile in care atunci miza pe o crestere de 4% in 2019 si un avans de 3,3% in 2020."Produsul Intern Brut este estimat sa inregistreze o crestere reala de 4,1% in 2019 si un avans de 3,6% in 2020 si unul de 3,3% in 2021. Consumul privat este asteptat sa se reduca dar va ramane principalul motor de crestere de-a lungul intervalului de prognoza, pe masura ce veniturile disponibile vor continua sa fie sustinute de o politica fiscala expansionista si o crestere solida a salariilor", sustine Executivul comunitar.De asemenea, Comisia Europeana se asteapta ca presiunile inflationiste in Romania sa se reduca. "De la un varf anual de 4,1% in 2018, indicele preturilor de consum a coborat la 3,5% in luna septembrie 2019, ca urmare a scaderii preturilor la energie si alimente. Este de asteptat sa ramana in jurul valorii de 3,9% in 2019 si sa revina in intervalul vizat de BNR (2,5% plus/minus un punct procentual) in 2020", subliniaza Comisia Europeana.In ceea ce priveste riscurile la adresa acestor estimari, Comisia Europeana sustine ca acestea provin atat din mediul extern cat si din conditiile interne. "Extern, o posibila incetinire in randul principalilor parteneri comerciali ai Romaniei ar putea afecta in mod negativ exporturile. Intern, un calendar electoral incarcat pana la finele lui 2020 si recentele incertitudini politice ar putea amana debutul reformelor structurale si ar putea afecta eforturile vizand reducerea dezechilibrelor macroeconomice", sustine CE.In paralel, Comisia Europeana avertizeaza ca cheltuielile cu pensiile vor conduce la o crestere semnificativa a deficitului bugetar in Romania. Potrivit Executivului comunitar, deficitul guvernamental ar urma sa creasca de la 3% in 2018 pana la 3,6% in 2019 "ca urmare a majorarilor semnificative de salarii in sectorul public. Deficitul guvernamental este prognozat sa ajunga la 4,4% din PIB in 2020 si la 6,1% din PIB in 2021, ca urmare a majorarilor semnificative de pensii de varsta adoptate in vara lui 2019" subliniaza CE.In ceea ce priveste zona euro si Uniunea Europeana, Comisia Europeana a anuntat joi ca si-a revizuit, in scadere, prognozele de crestere, atat pentru 2019 cat si pentru 2020. Conform acestor previziuni, se preconizeaza ca PIB-ul din zona euro va creste cu 1,1% in 2019 si cu 1,2% in 2020 si 2021. Fata de previziunile economice din vara anului 2019 (publicate in iulie), previziunile de crestere au scazut cu 0,1 puncte procentuale pentru 2019 (de la 1,2%) si cu 0,2 puncte procentuale pentru 2020 (de la 1,4 %). La nivelul UE, este de asteptat ca PIB-ul sa creasca cu 1,4% in 2019, 2020 si 2021. Previziunile pentru 2020 au fost si ele revizuite in sens descendent fata de cele din vara (de la 1,6%).