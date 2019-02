Comisia Europeana se asteapta la incetinirea economiei romanesti la 3,8% in 2019. Bugetul tarii se bazeaza pe 5,5%

"Boom-ul economic care a inceput in Romania in anul 2017 s-a temperat in 2018. Cresterea reala a Produsului Intern Brut s-a redus de la 7% in 2017 la un nivel estimat la 4% in 2018. Ritmul mai lent de crestere se datoreaza consumului privat, pe masura ce efectele reducerilor de taxe implementate in 2017 s-au risipit, iar inflatia a afectat mai mult veniturile disponibile", sustine Executivul comunitar.Potrivit sursei citate, principalul motor al cresterii economice va ramane consumul privat. "Evolutia investitiilor in 2019 va depinde in mare de impactul politicilor introduse in luna decembrie 2019 in sectorul bancar, energie si telecomunicatii", subliniaza CE.De asemenea, Comisia Europeana estimeaza ca inflatia va inregistra o scadere in 2019, pana la 3,3%, pentru a ajunge la 3,1% in 2020, de la 4,1% in 2018.In ceea ce priveste riscurile la adresa acestor estimari, Comisia Europeana sustine ca acestea sunt orientate in mod clar in jos. "Pe langa posibilele efecte negative asupra creditului, impactul ordonantei de urgenta din luna decembrie ar putea fi mult mai larg. De exemplu, lipsa de predictibilitate a mediului de afaceri din Romania ar putea avea un efect negativ asupra deciziilor de investitii", avertizeaza CE.Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate pe 1 februarie de Ministerul Finantelor Publice.Anul trecut, Produsul Intern Brut s-a cifrat, conform MFP, la 949,6 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 4,5% fata de anul anterior, iar inflatia medie anuala a fost de 4,63%.Comisia Europeana a anuntat joi ca si-a revizuit, in scadere, prognozele de crestere pentru zona euro si Uniunea Europeana, atat pentru 2019 cat si pentru 2020, pe fondul incertitudinilor existente la nivel mondial, arata previziunile economice de iarna publicate joi de executivul comunitar.Conform acestor previziuni, se preconizeaza ca PIB-ul din zona euro va creste cu 1,3% in 2019 si cu 1,6% in 2020 (in conditiile in care in previziunile din toamna se estima o crestere de 1,9% in 2019 si un avans 1,7% in 2020) . De asemenea, previziunile de crestere a PIB-ului in UE au fost revizuite in jos, la 1,5% in 2019 si la 1,7 % in 2020 (fata de 1,9% in 2019 si 1,8% in 2020 cat se prognoza in toamna) .