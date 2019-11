Cresterea economica a Romaniei a incetinit la 3%, mai devreme decat previziunile CE

INS:

Pe serie ajustata sezonier, cresterea PIB in trimestrul trei a fost de 3,2% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care, in trimestrul doi, avansul economiei a fost de 4,3% comparativ cu perioada corespunzatoare din 2018.Si comparativ cu trimestrul precedent, cresterea economiei a incetinit la 0,6% in trimestrul trei, fata de 0,8% in T2 comparativ cu T1.In primele noua luni ale acestui an, Produsul intern brut a crescut cu 4% pe seria bruta si cu 4,1% pe seria ajustata sezonier fata de intervalul ianuarie - septembrie 2018. Anul trecut, in primele noua luni, cresterea economica inregistrata de Romania a fost de 4,2%, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017.Comisia Europeana a aratat, in previziunile economice de toamna publicate recent, ca ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3% in 2021.