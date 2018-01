Economia globala va creste rapid si in 2018. Romania poate urma acelasi drum, dar e nevoie de stabilitate

raport pwc:

"Vedem in 2018 un trend similar al dezvoltarii economice a Romaniei. Pentru o crestere economica sustenabila pe termen lung este nevoie de predictibilitate, stabilitate financiara, fiscala si consens politic asupra unor proiecte majore. Este nevoie ca mediul de afaceri sa poata conta pe termen lung pe aceleasi reguli ale jocului, astfel incat sa-si poata planifica mai bine investitiile. In acelasi timp, este nevoie de o majorare a investitiilor publice si de cresterea eficientei acestora", a precizat Ionut Simion, country managing partner PwC Romania.Principalele motoare de crestere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, tarile emergente din Asia si zona euro - vor contribui cu aproape 70% la cresterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000.PwC se asteapta ca economiile periferice ale zonei euro sa le depaseasca pe cele din nucleu in ceea ce priveste ritmul de crestere pentru al cincilea an consecutiv. Dintre economiile mari ale zonei euro, Olanda este de asteptat sa inregistreze cea mai accelerata crestere, cu aproape 2,5%. La polul opus, nesiguranta legata de Brexit va afecta ritmul de crestere al Regatului Unit, care va ajunge la 1,4% in 2018."Ne asteptam ca in 2018 economia mondiala sa aiba cea mai mare rata de crestere din 2011 incoace, cu cele trei motoare principale - SUA, zona euro si Asia - raportand cresteri in tandem. Cu toate acestea, exista cateva dezavantaje si riscuri pe care business-urile trebuie sa le monitorizeze, inclusiv progresul negocierilor pe tema Brexit, alegerile generale programate in tarile cu economii puternice si tendintele protectioniste in cateva sectoare de nisa ale economiei", a spus Barret Kupelian, economist senior al PwC.Cu cel mai rapid nivel de crestere de cativa ani incoace, 2018 este previzionat de PwC a fi cel mai bun an, de asemenea si pentru sectorul energetic. Din totalul energiei consumate la nivel global anul acesta, India si China vor consuma aproximativ 30% din total.In ciuda acestor cresteri, PwC se asteapta ca pretul petrolului sa ramana stabil in termeni reali, OPEC si aliatii sai mentinand reducerea de 1,8 milioane de barili pe zi a productiei pana la finalul anului viitor.Conform raportului PwC, in 2018, Banca Centrala Europeana ar putea reduce achizitiile lunare de active in 2018, dar o schimbare dramatica a politicii monetare a Japoniei este putin probabila. In tarile G7, rata somajului este previzionata a ajunge la cel mai scazut nivel din ultimii 40 de ani, in jur de 5%, sau 19 milioane de lucratori.Salariile vor inregistra o crestere modesta in cateva economii mai dezvoltate unde exista spatiu limitat de crestere, dar si asa nivelul lor va fi sub cel din anii dinaintea crizei.Populatia globului va creste cu aproximativ 80 de milioane in 2018, dar ca nivel procentual acesta este cel mai scazut nivel din 1950 si pana astazi.Pentru fiecare 10 oameni noi adaugati la populatia lumii, PwC previzioneaza ca noua vor fi localizati fie in Africa, fie in Asia.