Cresterea economiei a fost revizuita in scadere usoara de catre INS

"Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB in trimestrul III 2019, intre cele doua estimari, au inregistrat: cheltuiala pentru consumul final al administratiilor publice, de la +0,9% la +0,4%, ca urmare a reducerii volumului sau de la 106,0% la 102,6%; formarea bruta de capital fix, de la +5,9% la +6,3%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 123,9% la 125,6%", arata comunicatul INS publicat marti.Pe serie ajustata sezonier, a fost revizuita in scadere usoara, la 4,1% de la 4,2%, si estimarea privind cresterea PIB in primele noua luni. In preturi curente, la noua luni produsul intern brut a fost de 774,5 miliarde de lei. Pe serie bruta, datele privind avansul PIB au fost mentinute la 4%.In ceea ce priveste comparatia T3 2019 - T3 2018, INS a mentinut la 3%, estimarea privind cresterea PIB, pe serie bruta. Pe serie ajustata, cresterea economiei a fost de 3,2% in cel de-al treilea trimestru al acestui an comparativ cu T3 2018.Pe categorii de resurse, volumul valorii adaugate brute a inregistrat modificari mai importante in constructii (-0,4 puncte procentuale), de la 119,1% la 118,7% si in comert cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,4 puncte procentuale), de la 103,7% la 103,3%. Volumul impozitelor nete pe produs s-a redus cu 0,3 puncte procentuale.In luna noiembrie a anului trecut, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit, in jos, estimarile privind cresterea economica pentru anul 2019, in vecinatatea inferioara a nivelului de 4%, fata de 5,5% cat estimase in Prognoza de primavara, luand in calcul datele statistice sectoriale ale conturilor nationale disponibile pentru primul semestru al anului in curs.Comisia Europeana estima, tot in noiembrie 2019, ca ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor pana la 4,1% in anul respectiv, de la un avans de 4% in 2018, similar cu estimarile FMI, care a indicat un avans de 4% pentru economia romaneasca, in 2019. A