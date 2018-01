Cresterea economiei globale a revenit la nivelul de dinaintea crizei financiare

Conform prognozei institutiei financiare internationale, economia globala va creste cu 3,1% anul acesta, urmand sa incetineasca usor, la 3% in 2019 si la 2,9% in 2020. In estimarea din iunie, BM previziona un avans de 2,9% in 2018.Banca Mondiala estimeaza ca in 2017 cresterea economiei mondiale a fost de 3%, cel mai rapid ritm din 2011 si o redresare semnificativa fata de nivelul scazut de 2,4% inregistrat in 2016, dupa criza financiara."Redresarea extinsa a economiei mondiale este incurajatoare", a declarat presedintele Bancii Mondiale, Jim Yong Kim.Economiile avansate ar urma sa inregistreze un avans de 2,2%, in timp ce statele in curs de dezvoltare ar urma sa urce cu 4,5% anul acesta."Cresterea economiilor avansate ar urma sa se modereze usor, la 2,2% in 2018, deoarece bancile centrale renunta gradual la masurile de relaxare a politicii monetare, iar redresarea investitiilor se stabilizeaza. Pe pietele emergente si cele in curs de dezvoltare, cresterea se va intari cu 4,5% in 2018, in urma redresarii preturilor la materiile prime", se arata in raportul BM.PIB-ul SUA ar urma sa inregistreze anul acesta un avans de 2,5%, China o crestere de 6,4%, Japonia o expansiune de 1,3%, iar zona euro de 2,1%.