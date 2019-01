Prognoza: Cresterea economiei romanesti ramane la 5,5% in 2019, insa cursul ar putea creste pana la 4,67 lei/euro

Cifrele privind avansul PIB sunt similare celor din prognoza de toamna si in ceea ce priveste anii urmatori, avansul PIB urmand sa fie de 5,7% in 2020 si sa incetineasca la 5% in 2021 si 2022.Estimarile referitoare la avansul consumului au fost revizuite usor in crestere, la 5,9% in 2019 (fata de 5,7% anterior), 5,7% in 2020 (5,5% anterior), 4,8% in 2021 (4,9% anterior) si 4,7% in 2022 (4,8% anterior).Pe de alta parte, datele referitoare la majorarea investitiilor (formarea bruta de capital fix) in urmatorii doi ani au fost modificate in scadere usoara, la 6,9% in acest an (fata de 7,9% in prognoza anterioara) si 7,9% in 2020 (8,6% anterior) . Pentru 2021 si 2022 cifrele se mentin la 7,4% si, respectiv, 7,5%.Inflatia la sfarsitul anului va scadea la 2,5% in 2020, 2,3% in 2021 si 2,2% in 2022.Cursul de schimb va intra pe un trend descendent de anul viitor, fiind previzionat la 4,62 lei/euro in 2020, 4,60 lei/euro in 2021 si 4,58 lei/euro in 2022.Deficitul comercial va continua sa creasca, la 16,9 miliarde de euro in 2019, de la 15 miliarde de euro in anul anterior, 18,87 miliarde de euro in 2020, 20,86 miliarde de euro in 2021 si 23 miliarde de euro in 2022. Importurile vor continua sa se majoreze intr-un ritm mai alert decat exporturile. Astfel, pentru 2019 este prognozat un avans al importurilor de 7,8% si al exporturilor de 6,9%, pentru 2020 la importuri este estimat un avans de 7,9% iar la exporturi de 7,1%, in 2021 si 2022, importurile ar urma sa urce cu 7,8% iar exporturile cu 7%.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza scaderea ratei somajului BIM la 4,1% in 2019, 4% in 2020, 2,8% in 2021 si 2,7% in 2022.Castigul salarial mediu net lunar este prognozat 3.085 lei/luna in acest an, 3.316 lei in 2020, 3.558 lei in 2021 si 3.811 lei in 2022. In aceste conditii, castigul salarial real va consemna o crestere de 11,8% in 2019, 4,8% in 2020, 4,7% in 2021 si 4,6% in 2022.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, declara,recent, ca proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o crestere economica de 5,5% iar deficitul estimat este "undeva" la 2,55%.