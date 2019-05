Dupa Comisia Europeana, si BERD a inrautatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019

Pentru 2020 BERD se asteapta tot la o expansiune de 3,2% a PIB-ului Romaniei."Am revizuit in scadere estimarile privind evolutia economiei Romaniei in acest an din cauza riscurilor crescute privind investitiile, dar si a inaspririi politicii monetare (BNR a majorat de trei ora dobanda de referinta in 2018, de la 1,75% la 2,50%) si a sporirii dezechilibrelor externe. Riscurile cheie includ exacerbarea actualului deficit de pe piata fortei de munca, a prelungitei slabiciuni din zona euro si a schimbarilor negative produse in increderea investitorilor globali", se arata in raportul BERD.Rata somajului, sub 4%, este cea mai scazuta din ultimul deceniu, facand dificila recrutarea de personal si stimuland cresterea salariilor., apreciaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.Institutia avertizeaza ca, dupa ce in iunie 2018 a ajuns la 5,4%, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani si peste tinta BNR de 2,5% plus/minus un punct procentual. La finalul lui 2018 inflatia s-a redus la 3,3%.Printre aspectele pozitive, BERD subliniaza ca datoria generala guvernamentala este inca la un nivel scazut dupa standardele regionale, la aproximativ 37% din PIB.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a fost infiintata in 1991 pentru a investi in fostele state din blocul comunist si a le ajuta sa faca tranzitia la economia de piata. In ultimii ani, BERD a inceput sa-si reorienteze atentia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord si Orientul Mijociu. In Romania, BERD se numara printre investitorii institutionali de top. Pana in prezent, banca a investit aproape 8 miliarde de euro in tara in peste 400 de proiecte. Numai in 2017 a investit 550 milioane de euro in Romania. Din aceasta finantare, peste 500 milioane de euro au fost furnizate sectorului privat, cel mai inalt nivel din ultimii sapte ani.