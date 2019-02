Economia romaneasca a crescut de doua ori mai rapid decat media din UE, la sfarsitul lui 2018

Ritmul de crestere inregistrat de economia romanesca in ultimele trei luni ale anului trecut este insa inferior avansului inregistrat de Lituania (1,6%), Cipru, Letonia si Ungaria (toate trei cu un avans de 1,1%), Finlanda (0,9%) si Danemarca (0,8%).In ritm anual, perioada octombrie - decembrie 2018 comparativ cu perioada similara a lui 2017, economia romaneasca a inregistrat un avans de 4%, de doua ori mai mare decat media de 1,4% in Uniunea Europeana si avansul de 1,2% in zona euro.Dupa ce, timp de mai multe trimestre, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, in ultimul trimestru al anului trecut, avansul economiei romanesti a fost mai mic decat cel inregistrat de Letonia (5,5%), Ungaria (4,8%) si Polonia (4,6%).Joi, Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca avansul economiei romanesti a incetinit la 4,1% in 2018, de la 7% in anul precedent. Si in ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, economia romaneasca si-a incetinit cresterea la 0,7% (serie ajustata sezonier), de la 1,7% in trimestrul trei fata de trimestrul doi. Fata de aceeasi perioada din anul 2017, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4% pe seria ajustata sezonier.Comisia Europeana a aratat recent, in previziunile economice intermediare de iarna, ca boom-ul economic care a inceput in Romania in anul 2017 s-a temperat in 2018. Cresterea reala a Produsului Intern Brut s-a redus de la 7% in 2017 la un nivel estimat la 4% in 2018, preciza Executivul european.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca a solicitat Comisiei Europene ca in rapoartele pe care le intocmeste sa cuprinda atat previziunile referitoare la evolutiile economiilor cat si rezultatele finale inregistrate de statele europene.