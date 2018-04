Economia romaneasca isi suprasolicita motorul, ca la Formula 1

Lucian Croitoru:

"Ca sa ajungem de pe locul penultim, din punct de vedere al nivelului de trai, pe un loc mai fruntas, ar trebui sa acceleram cresterea economica. O sa ma intrebati daca nu e suficient de mare.Da, este prea mare si asta este si problema. O tara trebuie sa creasca in linie cu potentialul sau. Stiti de cate ori poate fi de utilizat un motor la Formula 1? Pentru maximum doua curse. Nu poate sa mearga mai mult.Cand o tara isi creste economia mult peste potential, asa cum fac masinile de Formula 1, isi suprasolicita motorul. Nu pot utiliza decat o data sau maxim de doua ori. Dupa aceea, nu mai este bun", a spus Croitoru.El a precizat ca economia trebuie sa creasca sustenabil, iar daca crestem asa mult, se acumuleaza dezechilibre."Prima conditie este sa cresti sustenabil. Cresterea nesustenabila a salariilor, ca sa accelerezi consumul si sa ai o crestere de 7%, nu inseamna ca vom putea reduce din decalajul care ne desparte de tarile dezvoltate.Daca crestem asa de mult, economia nu poate ramane stabila, pentru ca se acumuleaza dezechilibre. Daca este un dezechilibru extern, vedem un cont curent deteriorat sau se va reflecta in dezechilibru intern, o inflatie mai mare.Dupa o perioada de astfel de calcare a acceleratiei pe crestere economica, ambele dezechilibre vor coexista", a precizat Croitoru.Potrivit acestuia, media cresterii economice din 1990 pana in 2016 este de 1,22%, desi suntem o tara emergenta."Romania, in perioada 1990 - 2016, din cauza acestor politici prociclice, sa torni gaz pe foc cand focul este prea mare, a crescut cu un ritm mediu de 1,22%, in timp ce Statele Unite au crescut cu un ritm de 1,23%.Care este capcana acestor cifre? O tara mica si emergenta cum este Romania ar trebui sa aiba un ritm de crestere mare.Atunci cand cresti foarte mult, ca atunci cand te afli intr-un avion, tragi de mansa si urci si, la un moment dat, ti se spune ca mai ai combustibil sa urci de la 5.000 de metri la 10.000 metri sau sa aterizezi safe.Un pilot mai indraznet o sa zica ca vrea sa vada cum e la 10.000 de metri si pe urma cazi de la 10.000 de metri necontrolat, in loc sa vii de la 5.000 cu aterizare controlata", a explicat Croitoru.