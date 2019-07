FMI a revizuit in scadere estimarile de crestere a economiei mondiale in 2020

Riscurile negative s-au intensificat, a apreciat marti Fondul Monetar International (FMI), care se asteapta acum la o crestere a economiei globale de 3,2% in 2019 si de 3,5% in 2020, un declin de 0,1 puncte procentuale pentru cei doi ani fata de previziunile din aprilie.Este a patra inrautatire a prognozei FMI din octombrie 2018 si pana in prezent.Datele economice de pana acum si atenuarea inflatiei indica o activitate economica globala mai slaba decat se estima, iar sporirea presiunilor dezinflationiste si tensiunile comerciale si tehnologice reprezinta viitoare riscuri, se arata in raport.De asemenea, Fondul Monetar International a revizuit in scadere estimarea privind cresterea comertului global cu 0,9 puncte procentuale, la 2,5% in 2019. Comertul ar urma sa se redreseze si sa creasca cu 3,7% in 2020, cu aproximativ 0,2 puncte procentuale mai putin decat in precedenta prognoza."Principalul factor de risc la adresa economiei mondiale il reprezinta evolutiile adverse - escaladarea tensiunilor comerciale intre SUA si China, noi tarife vamale in sectorul auto si un Brexit dezordonat - care ar putea reduce increderea, investitiile, ar putea disloca lanturile de furnizare si ar putea incetini semnificativ economia mondiala fata de valoarea de referinta", apreciaza FMI.Institutia avertizeaza ca perspectivele comerciale slabe afecteaza si investitiile, iar mediul de afaceri este pesimist in special in privinta comenzilor noi, desi increderea in sectorul serviciilor nu s-a modificat foarte mult, stimuland angajarile si increderea consumatorilor. In statele dezvoltate, cum ar fi SUA, cresterea a fost peste asteptari, in timp ce zona euro a incetinit, asa cum se estima.PIB-ul SUA ar urma sa inregistreze o crestere de 2,6% in 2019, si de 1,9% in 2020, in timp ce economia zonei euro ar urma sa inregistreze un avans de 1,3% in acest an si de 1,6% anul viitor.Razboiul comercial si cererea externa slaba afecteaza economia Chinei, care ar urma sa creasca cu 6,2% in 2019 si cu 6% in 2020, un declin de 0,1 puncte procentuale pentru ambii ani fata de previziunile din aprilie.De asemenea, in statele din Europa emergenta si in curs de dezvoltare, unde este inclusa si Romania, economia va creste cu 1% anul acesta si cu 2,3% anul viitor, dupa ce in aprilie FMI previzionase un avans de 1,4% in 2019 si de 3,3% in 2020, se arata intr-o actualizare a raportului "World Economic Outlook", publicat marti de FMI.