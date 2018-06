FMI: Economia Romaniei da semne de supraincalzire

Romania a inregistrat o crestere economica solida in 2017, cu un nivel scazut record al somajului si o imbunatatire a sectorului financiar.Consumul privat, stimulat de masurile de relaxare fiscala si majorarea salariilor, a condus avansul economiei, in timp ce investitiile sunt in intarziere, iar reformele structurale incetinesc, se arata in raportul FMI.Investitiile in sectorul public ca procent din PIB au scazut semnificativ, pe fondul absorbtiei reduse a fondurilor europene. Deficitul guvernamental si cel de cont curent s-au adancit, la 2,8% din PIB si, respectiv, 3,4% din PIB in 2017.Reflatia isi intensifica ritmul. Desi tinta de inflatie a BNR a fost indeplinita in 2017, inflatia globala a urcat din ianuarie peste partea superioara a intervalului tinta al BNR, ajungand la 5,2% (in ritm anual) in aprilie 2018.Romania ar urma sa inregistreze o crestere economica de 5% in 2018 - condusa de continuarea masurilor de stimulare a consumului privat in urma relaxarii fiscale - care va fi insotita de adancirea deficitului de cont curent si de un nivel ridicat al inflatiei, chiar daca politica monetara se inaspreste.Avansul economiei ar urma sa se modereze la 3% pe termen mediu deoarece efectele tranzitorii ale masurilor de stimulare se atenueaza, iar intarzierea investitiilor si lipsa progreselor sustinute in reformele structurale vor constrange potentiala crestere pe termen mediu.