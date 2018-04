FMI estimeaza ca si in 2018 Romania va fi printre tarile cu cea mai mare crestere economica din Europa

Conform documentului referitor la perspectivele economiei globale, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%.Pe de alta parte insa, in 2019, FMI se asteapta la o incetinire semnificativa, la 3,5%, a cresterii PIB-ului Romaniei.Pe ansamblu, Europa va inregistra o expansiune economica de 2,7% in 2018 si de 2,3% in 2019, iar Europa Emergenta, regiune unde este inclusa si Romania, va consemna un avans al PIB de 4,3% in 2018 si de 3,7% in 2019."Perspectivele de crestere pentru Europa emergenta, estimate acum la aproape 6% in 2017, ar urma sa se modereze la 4,3% in 2018 si 3,7% in 2019, sprijinite de mediul extern favorabil, conditiile financiare avantajoase si cererea mai solida pentru exporturi din zona euro", subliniaza FMI, in raportul "World Economic Outlook".In ceea ce priveste evolutia preturilor de consum in Romania in acest an, estimarile institutiei financiare internationale au fost revizuite in sus, pana la o inflatie de 4,7%, de la 3,3% cat se estima in octombrie, urmand ca ritmul de crestere a preturilor sa se atenueze in 2019 pana la 3,1%.FMI a modificat si prognoza privind deficitul de cont curent inregistrat de Romania la minus 3,7% din PIB in 2018 (de la 2,9% din PIB previzionat in octombrie). Pentru anul viitor, institutia se asteapta ca deficitul de cont curent sa se situeze tot la 3,7% din PIB.Pe de alta parte, FMI a revizuit in scadere estimarile referitoare la rata somajului in Romania, care ar urma sa se situeze in acest an la 4,6%, fata de 5,2% cat estima anterior. De asemenea, in 2019 rata somajului va fi tot de 4,6%, conform prognozei institutiei financiare mondiale.