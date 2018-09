FMI s-a razgandit in privinta cresterii economice a Romaniei. Cum arata noile previziuni

"Pentru acest an noi avem o proiectie de 5,1%, oficial, cresterea a PIB-ului, dar aceasta va fi revizuita in octombrie si pe baza celor mai recenti indicatori, decelerarea semnificativa a activitatii economice in prima jumatate a anului, va fi probabil in jurul a 4-4,5%", a spus Alejandro Hajdenberg.Acesta a subliniat ca proiectia pe termen lung de crestere economica, de 3-3,5%, va fi pastrata.De asemenea, oficialul FMI a afirmat ca pentru acest an fondul are proiectat un deficit fiscal de 3,6% din PIB, cifrele sunt inca analizate, dar pentru moment "raman ingrijorati ca tinta de 3% ar putea fi ratata".In raportul "World Economic Outlook", publicat in aprilie, Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an.Pe de alta parte insa, in 2019, FMI se astepta la o incetinire semnificativa, la 3,5%, a cresterii PIB-ului Romaniei.