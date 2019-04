FMI spune ca economia romaneasca nu va mai creste in 2019 asa cum se estima

Daca in luna octombrie 2018 FMI estima ca, in acest an Romania va inregistra o crestere economica de 3,4%, in raportul publicat marti institutia financiara internationala si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 3,1% in 2019 si la 3% in 2020."Pentru alte economii din regiunea Europei emergente cu ritmuri robuste de crestere in ultimii ani, precum Polonia si Romania, cresterea este asteptata sa se modereze pana la aproximativ 3% pe termen mediu, ca urmare a diminuarii stimulentelor de pe urma fondurilor europene de investitii si a politicilor favorabile" se arata in raportul FMI.In ceea ce priveste evolutia preturilor de consum in Romania in acest an, estimarile institutiei financiare internationale au fost revizuite in sus pentru 2019, pana la o crestere medie anuala de 3,3%, fata de un avans de 2,7% preconizat in toamna, urmand sa coboare la 3% in 2020.De asemenea, FMI a revizuit in sus estimarile privind deficitul de cont curent inregistrat de Romania in acest an, pana la 5,2% din PIB, in conditiile in care in toamna se astepta ca soldul negativ al contului curent sa se reduca pana la 3,4% din PIB. Pentru 2020, FMI prognozeaza in cazul Romaniei un deficit de cont curent de 4,8% din PIB.In schimb, in ceea ce priveste evolutia ratei somajului in Romania in acest an, estimarile institutiei financiare internationale sunt nemodificate, la 4,8%, urmand ca in 2020 rata somajului sa creasca usor la 4,9%.Cele mai noi prognoze ale FMI sunt mai pesimiste decat cele ale Bancii Mondiale, care zilele trecute si-a imbunatatit usor estimarile privind evolutia economiei romanesti atat in 2019, de la 3,5% cat estima in ianuarie pana la 3,6%, cat si pentru 2020, de la 3,1% pana la 3,3%. BM a atras atentia, insa, ca riscurile s-au inmultit, provenind in special de pe urma unei cereri mai slabe de pe marile piete de export si incertitudinile cu privire la politica fiscala. "Economia romaneasca ar urma sa inregistreze un ritm mai lent de crestere pe termen mediu, reflectand reducerea decalajului dintre PIB-ul realizat si PIB-ul potential, inasprirea conditiilor pe piata muncii si incertitudinile cu privire la politica fiscala. Masurile fiscale anuntate la finele lunii decembrie 2018 risca sa incetineasca economia in 2019 si dincolo", se arata in ultimul raport al Bancii Mondiale.In luna februarie a acestui an, Comisia Europeana a avertizat si ea ca Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarea costurilor cu forta de munca iar deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile in sectorul financiar si ar putea afecta in mod negativ investitiile private. Potrivit Executivului comunitar, deciziile guvernamentale cu privire la salariile in sectorul public si salariul minim au jucat un rol major in cresterea riscurilor la adresa competitivitatii costurilor. De asemenea, politica fiscala expansionista a limitat marja de manevra pentru amortizarea socurilor potentiale. "Persistenta acestor tendinte poate provoca noi pagube asupra increderii actorilor economici, poate reduce capacitatea economiei de a se adapta la socurile care ar putea aparea acasa sau peste hotare si poate afecta necesitatile in crestere ale economiei de finantare externa, masurate prin inrautatirea deficitului", subliniaza Comisia Europeana in documentul intitulat "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale".Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentand o crestere de 5,5% fata de 2018, o inflatie medie anuala de 2,8% si un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) si 2,57% din PIB (ESA) .