Guda (Coface): Stimularea economiei pe baza consumului a ajutat mai mult companiile mari

"Acest stimul pe consum, pe putere de cumparare, nu-l poti capta decat daca te scalezi, iti cresti capacitatea de productie sau distributie. Si daca esti mic e dificil sa tii ritmul, sa fii la fel de elastic. Ori toate aceste stimulente care teoretic existau asteptari sa ajute companiile mici, de fapt au ajutat companiile mari care au captat mai repede efectele pozitive din economie si practic business-ul s-a concentrat si mai mult la varf. Raman in continuare 94% din companiile active microintreprinderi. Cred ca este si un fenomen de fentare sau de optimizare fiscala pentru ca daca sunt unele business-uri de un milion si ceva de euro, am vazut exemple concrete ca isi muta bunsiness-ul pe a doua companie ca sa ramana cu ambele sub un milion si sa plateasca doar 1% impozit pe venit deoarece la peste un milion de euro nu mai au aceasta optiune", a spus Iancu Guda.El sustine ca in Romania sunt active 500 de companii, iar primele 1000, care inseamna 0,2%, concentreaza jumatate din afaceri, fiind vorba de o polarizare nemaiintalnita in alte tari din regiune.Iancu Guda a afirmat ca am ajuns la un nou maxim istoric al creantelor companiilor active in Romania, de 371 miliarde de lei in 2018, in vreme ce creditul bancar creste foarte timid. Soldul creditelor acordate companiilor in 2018 era de 110 miliarde de lei.Intrebat daca majorarea punctului de pensie va avea loc, el a spus ca al doilea si al treilea rand de majorari ridica preocupari majore si intrebari privind sustenabilitatea pentru ca elementele care sustin aceste ritmuri de majorari ale pensiilor lipsesc sau nu sunt la nivelul suficient ca sa sustina aceste cresteri.