In Romania se consuma mult si se investeste putin. Cat va mai putea economia sa-si tina motoarele turate la maximum?

"In anul 2018, PIB-ul tarii ar putea creste cu 4%, un castig cu siguranta impresionant in comparatie cu media asteptata a UE, in timp ce pentru 2019, proiectam un avans inca sanatos, de 3,6%. Consumul gospodariilor se asteapta sa ramana ridicat datorita conditiilor stricte de pe piata fortei de munca, insa se pot inregistra progrese mai lente, pe masura ce avansul salariilor nominale va pierde din dinamica, dupa cresterile extraordinare din 2017", se arata in document.Potrivit acestuia, serviciile ar putea sa ramana principalul motor al cresterii si in 2018, sustinute de industrii, cum ar fi comertul cu ridicata si cu amanuntul, care pot profita de cererea interna."Anul trecut, productia industriala a crescut, beneficiind de o revenire a economiei UE. Se asteapta ca tendinta pozitiva sa continue si in acest an, deoarece perspectivele de crestere pentru Europa sunt cu siguranta pozitive", mentioneaza sursa citata.Specialistii OTP Asset Management estimeaza ca indicele preturilor de consum poate sa atinga nivelul de 5% la jumatatea anului 2018 si sa termine anul la 3,2%."Estimam ca rata dobanzii de politica monetara a BNR se va situa la sfarsitul acestui an la 2,75%. Credem ca urmatoarea crestere ar putea veni rapid, posibil in luna februarie. Acest lucru ar permite BNR sa trimita un mesaj ferm inainte ca cifrele inflationiste din ianuarie sa vada lumina zilei", conform documentului.De asemenea, analiza mentioneaza un curs de 4,65 lei pentru un euro, la finalul anului."Se pare ca economia Romaniei functioneaza la capacitate maxima, insa ritmul de crestere al celei mai recente perioade a inceput sa ridice intrebari legate de durabilitate, deoarece acesta a fost determinat in principal de cresterea consumului, in timp ce investitiile au avut o performanta relativ scazuta. De asemenea, este de mentionat ca un mix de stimulente a avut un rol important in majorarea ratei de crestere a economiei, care era deja puternica in ultimii ani. Acei factori de stimulare au inclus o serie de masuri fiscale menite sa accelereze consumul, politici monetare de sustinere, o revigorare a economiei din Zona Euro si, recent, o recolta agricola exceptionala. Cu toate acestea, este putin probabil ca toti acei factori sa continue sa sustina cresterea in anii urmatori", informeaza sursa citata.Analistii mai spun ca politica monetara a devenit mai putin favorabila pe fondul inflatiei in crestere rapida si al preocuparilor de supraincalzire, iar in trimestrele viitoare ar trebui sa vedem o politica mai putin laxa."Intre timp, piata fortei de munca, in special lipsa fortei de munca calificate, precum si rata scazuta a investitiilor (raportata la media istorica) pot limita potentialul de crestere al tarii pe termen mediu", informeaza economistii administratorului de fonduri.Bugetul de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si un castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB.