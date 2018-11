INS: Romania a consemnat o crestere economica de 4,2%, la 9 luni

Raportat la acelasi trimestru din 2017, PIB in trimestrul III din 2018 a inregistrat o crestere cu 4,3% pe seria bruta si cu 4,1% pe seria ajustata sezonier."Seria bruta a Produsului Intern Brut s-a revizuit pentru perioada 2010-2012 pentru a asigura coerenta cu conturile sectorului 'Administratii publice' si cu Balanta de Plati. Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicarii noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborata pentru a respecta cerintele impuse de Regulamentul 2304/2016 referitor la modalitatile, structura, periodicitatea si indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului", spune INS, intr-un comunicat.De asemenea, seria ajustata sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul III 2018, fiind revizuita fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 263 din 10 octombrie 2018.Potrivit sursei citate, ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2018 in seria trimestriala, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de a doua varianta provizorie a PIB pentru trimestrul II 2018, publicata in comunicatul de presa din 10 octombrie 2018, astfel: rezultatele trimestrului I 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, au fost revizuite de la 100,1% la 100,3%, iar rezultatele trimestrului II 2018, comparativ cu trimestrul I 2018, au fost revizuite de la 101,4% la 101,5%."Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile", precizeaza INS.Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere la 4,5% estimarile referitoare la cresterea economiei in acest an, de la 5,5% cat preconiza in luna iulie, in varianta intermediara de vara. Tot in scadere (cu 0,2 puncte procentuale) a revizuit si estimarea pentru anul 2019, la 5,5%, de la 5,7%, cat prognoza in varianta anterioara. Pentru urmatorii trei ani, cifrele referitoare la avansul Produsului Intern Brut au ramas nemodificate la 5,7% in 2020 si 5% in 2021 si 2022.La randul ei, Comisia Europeana (CE) a revizuit semnificativ in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate in urma cu o saptamana de Executivul comunitar.Pentru 2020, Executivul comunitar indica un avans de 3,6%."Boom-ul economic al Romaniei se calmeaza pe masura ce ritmul de crestere a consumului privat incetineste iar contributia negativa a exporturilor nete la crestere continua sa se inrautateasca. Pe perioada de prognoza PIB-ul este estimat sa creasca mai moderat", se arata in previziunile Comisiei Europene.Si Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, la inceputul lunii octombrie, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat pe 9 octombrie FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara, preconizand ca in 2019 Romania urmeaza sa inregistreze o crestere economica de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai putin decat estima in aprilie."Economia Romaniei a inregistrat o crestere robusta de 6,9% in 2017 ca urmare a stimulentelor fiscale si a cererii externe solide. Cresterea ar urma sa incetineasca pana la 4% in 2018 si sa continue sa se diminueze pana la 3,4% in 2019, pe masura ce stimulentele se vor modera", se arata in raportul "World Economic Outlook" publicat in octombrie.