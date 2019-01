INS: Romania a inregistrat o crestere economica de 4,2% in primele noua luni din 2018

Raportat la acelasi trimestru din 2017, PIB in trimestrul III din 2018 a inregistrat o crestere cu 4,4% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier."Seria ajustata sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2018, nefiind insa, inregistrate diferente fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 310 din 7 decembrie 2018", precizeaza INS.In trimestrul III 2018, in varianta provizorie (2), dinamica PIB s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale, comparativ cu varianta provizorie (1) . Volumul valorii adaugate brute s-a majorat cu 0,2 puncte procentuale, modificari mai importante fiind inregistrate in: comert cu amanuntul si ridicata, repararea autovehiculelor si motocicletelor, transport si depozitare, hoteluri si restaurante (+0,6 puncte procentuale), de la 102,1% la 102,7%; activitati profesionale, stiintifice si tehnice, activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+0,3 puncte procentuale), de la 105,0% la 105,3%; activitati de spectacole, culturale si recreative, reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+0,3 puncte procentuale), de la 100,4% la 100,7%.Volumul si contributia impozitelor nete pe produs la cresterea PIB s-au redus cu 1,1, respectiv cu 0,1 puncte procentuale."Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB in trimestrul III 2018, intre cele doua estimari, a inregistrat cheltuiala pentru consumul final al administratiilor publice, de la +0,2% la +0,5%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 101,5% la 103,8%", mentioneaza INS.Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2018 a fost de 240,93 miliarde de lei preturi curente, in crestere in termeni reali cu 1,9% fata de trimestrul II 2018 si cu 4,2% fata de trimestrul III 2017.PIB estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2018 a fost de aproape 701 miliarde lei preturi curente, in crestere in termeni reali cu 4,3% fata de perioada similara din 2017.Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2018 a fost de 265,57 miliarde lei preturi curente, in crestere in termeni reali cu 4,4% fata de trimestrul III 2017.PIB estimat pentru primele noua luni din 2018 a fost de 665,04 miliarde lei preturi curente, in crestere in termeni reali cu 4,2% fata de perioada similara din 2017."Seria bruta a Produsului intern brut s-a revizuit pentru perioada 2007-2009 pentru a asigura coerenta cu conturile sectorului 'Administratii publice' si cu Balanta de Plati. Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicarii noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborata pentru a respecta cerintele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalitatile, structura, periodicitatea si indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului. Seria ajustata sezonier a PIB trimestrial pentru perioadele anterioare nu s-a modificat semnificativ ca urmare a revizuirii seriei brute si a estimarilor pentru trimestrul III 2018 fata de varianta provizorie (1), publicata in Comunicatul de presa nr. 310 din 7 decembrie 2018. Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile", explica INS.Economia Romaniei va inregistra un avans de 3,5% in 2019 si de 3,1% in 2020, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie 2018, se arata in raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM).De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2018 o crestere a Produsului Intern Brut de 4,1%, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie.Expansiunea ar urma sa se atenueze in 2021, cand economia Romaniei va inregistra un avans de 2,8%, se arata in raportul Bancii Mondiale.Institutia financiara internationala estimeaza ca in Europa si Asia Centrala (ECA), regiune care include Romania, economia a incetinit la 3,1% in 2018, de la 4% in 2017, reflectand reducerea activitatii economice din Turcia in semestrul doi al anului trecut.Excluzand Turcia, cresterea regionala ramane neschimbata, la 2,9% in 2018, deoarece incetinirea activitatii economice in tari ca Bulgaria si Romania a fost compensata de accelerarea din estul regiunii, care a beneficiat anul trecut de pretul mai ridicat al titeiului, apreciaza BM.In randul tarilor din Europa Centrala, ritmul expansiunii PIB-ului a incetinit in 2018. Slabirea exporturilor si lipsa fortei de munca au afectat cresterea in Bulgaria, Croatia si Romania. In contrast, in pofida lipsei de angajati din Polonia, economia acestei tari a accelerat usor datorita nivelului solid al consumului si a investitiilor.Politica fiscala din regiune a variat semnificativ, se arata in raportul publicat de Banca Mondiala. Turcia s-a angajat sa-si inaspreasca politica monetara pentru a reduce inflatia si a stopa deprecierea monedei. In Romania, reducerea impozitului pe venit si majorarea salariilor in sectorul public au compensat o crestere a contributiilor sociale, care au inregistrat anul trecut primul excedent din 2012.In majoritatea statelor din Europa si Asia Centrala, politica monetara este stabila sau relaxata. La finalul lui 2018, noua tari aveau ratele dobanzilor mai scazute decat in urma cu un an, in timp ce alte trei state au majorat dobanda de politica monetara: Romania, Ucraina si Turcia.In Europa Centrala, lipsa fortei de munca si majorarea pretului energiei au dus la cresterea inflatiei, politica monetara ramanand stabila in majoritatea tarilor. O exceptie este Romania, unde cererea interna robusta a dus la depasirea limitei superioare a intervalului tintei de inflatie, determinand inasprirea politicii monetare, se arata in raportul "Global Economic Prospects".