Isarescu: Creditarea depaseste cresterea economica

"Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii. Sunt mai multi factori care contribuie.Este vorba si de evolutia ciclica, lunara, a acestei lichiditati in functie de absorbtia si introducerea de lichiditati in piata de catre Ministerul de Finante. Nu vreau sa va mai repet procesul. Este lunar.In perioada cand se platesc taxe si impozite dispar lichiditatile din piata, cand Ministerul de Finante plateste pensii si salarii se introduc lichiditati in piata si acestea sunt evolutii ciclice.Apoi e vorba de faptul ca o parte din lichiditati au fost folosite de banci in procesul de creditare, ati observat noi am asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura intrucat cresterile, se pare, sa nu zicem hop pana cand nu sarim gardul, pentru ca avem evolutia creditarii care depaseste cresterea economica.Bate spre 7%, cresterea economica probabil ca se va situa in jur de 4% anul acesta", a spus Mugur Isarescu.Guvernatorul a explicat ca o parte din lichiditatile bancilor incep sa fie folosite in procesul de creditare, ceea ce este un lucru foarte bun.Isarescu a afirmat ca s-ar putea sa vedem ca treptat creditul devine un motor al cresterii economice pe masura de stimulii fiscali isi diminueaza din forta.Acesta a mai spus ca in acest moment piata se afla in echilibru, nici exces si nici deficit, dupa ce a avut un relativ exces luna trecuta.Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara 10,524 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,50% pe an, egala cu dobanda cheie, potrivit datelor publicate de banca centrala.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut luni pe piata interbancara cu 0,07 puncte procentuale, pana la 3,40% pe an, reiese din datele BNR.O valoare similara s-a inregistrat pe 26 februarie 2014, respectiv 3,40% pe an.La inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a coborat la 3,49% pe an, de la 3,53% vineri, in timp ce ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale de la alte banci comerciale, a ajuns la 3,53% pe an, de la 3,56%.Indicele ROBOR la 12 luni se situa luni la nivelul de 3,60% pe an, cu 0,03 pp mai putin fata de valoarea consemnata vineri.