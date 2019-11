Isarescu: Economia s-a dezvoltat cel mai rapid dupa 2000; Avem o inclinatie sa apasam cam tare pe acceleratie

"Suntem acum, la sfarsitul anului, in al noualea an de crestere economica. Este o performanta si aceasta este categoric in conflict cu batalia mediatica. Avem ape involburate si competitia electorala... O sa spuneti, bun, Statele Unite sunt in al 11-lea an de crestere economica, dar noi traim in Europa. Chiar dupa noua ani de crestere neintrerupta, intrebarea care se pune este: economia romaneasca e mai competitiva, mai concurentiala acum, suntem pe un drum bun? Si aici incep nuantele si, uneori, si diferentele... Ceea ce cred eu ca trebuie sa facem este sa ne canalizam toate eforturile pentru o crestere economica sustenabila bazata pe competitivitate sporita. Aici, categoric, avem multe lucruri de facut. In primul rand, ar trebui sa vedem ceea ce este o crestere economica sustenabila. Termenul sustenabil trebuie sa capete un continut adevarat. Ne batem toti pentru convergenta, sa ne apropiem de zona euro, de Europa Occidentala. Cand ne grabim spre convergenta nu trebuie sa uitam, insa, divergenta. Cam asta ar fi esenta cresterii sustenabile. Este adevarat ca ne-am dezvoltat cel mai rapid dupa anul 2000, dar avem o inclinatie sa apasam cam tare pe acceleratie, sa nu fim prudenti, iar derapajul inseamna divergenta. In ceea ce priveste convergenta reala, am facut pasii cei mai rapizi, dupa anul 2000. Vad ca nu ne place sa vedem aceasta realitate. Ne plac lucrurile nete, colorate, tusate", a spus Isarescu.In viziunea Guvernatorului BNR, concurenta si competitivitatea sunt doua concepte care trebuie sa fie elemente complementare, deoarece pot aduce efecte benefice pentru economie si societate."Concurenta si competitivitatea, daca sunt la un nivel ridicat, nu pot decat sa aiba un efect benefic pentru economie si societate. Aceste doua concepte sunt indiscutabil legate. Cresterea concurentei duce la cresterea competitivitatii si ambele sunt expresia functionarii normale a unei companii intr-o economie de piata. O legatura intre concurenta si competitivitate, impreuna cu alte elemente ale economiei de piata, alte componente, institutii, imping lucrurile spre bine. Maniera in care este organizata societatea, economia si, mai ales, elementul de concurenta si competitivitate, este esentiala. Pentru reusita acestei sinergii este nevoie nu doar de companii, de firme mari sau mici in economia romaneasca, care sa intre in aceasta lupta, uneori dura, a concurentei, pentru o competitivitate mai ridicata, tine de multe alte lucruri, in special de institutii solide care sa poata sa actioneze independent, iar dintre acestea Consiliul Concurentei are un rol extrem de important, ca si Camera de Comert", a mentionat Mugur Isarescu.Acesta a adaugat ca multe dintre rezultatele economice bune inregistrate de Romania au fost catalizate, dupa anul 2000, de calitatea de membru al Uniunii Europene, si desi o tinta este intrarea in zona euro, "nu este cazul sa ne grabim"."Intrebarea, care nu este formulata direct, dar la care cred ca aceasta conferinta va raspunde, este cat de departe sau de aproape suntem noi, dupa 30 de ani, de aceasta sinergie a binelui? Este adevarat ca economia Romaniei s-a schimbat enorm in ultimii ani, mai ales dupa criza. S-au facut si reforme si schimbari institutionale, dar s-au facut si pasi inapoi. Asta este realitatea... Multe dintre rezultatele noastre bune au fost catalizate de calitatea noastra de membri ai Uniunii Europene. Cam din 2000. catalizatorul nostru principal a fost Uniunea Europeana, in domeniul economic. Eu sper ca multe alte progrese necesare vor fi catalizate de efortul de a intra in zona euro, chiar daca nu ne grabim. Si nu este cazul sa ne grabim... Uitati ce fac ungurii, polonezii care chiar contesta apartenenta la zona euro deschis, care spun ca euro a fost eroare strategica", a punctat oficialul BNR.Consiliul Concurentei organizeaza, luni, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conferinta cu tema "Mediul concurential si competitivitatea in sectoare cheie ale economiei romanesti'.