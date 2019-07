Moody's: Ratingul Romaniei se bazeaza foarte mult pe calitatea capitalului uman care atrage companiile straine

Profilul de creditare al Romaniei ("Baa3", perspectiva stabila) echilibreaza perspectivele favorabile de crestere pe termen mediu ale tarii in raport cu sporirea vulnerabilitatilor fiscale si externe, se arata in raport.Principalul sprijin al ratingului de credit al Romaniei il reprezinta potentialul sau de crestere economica de aproximativ 4%, unul din cele mai ridicate din regiunea CEE (Europa Centrala si de Est) . Potrivit Moody's, cererea interna rezilienta va sprijini o crestere a PIB-ului de 3,3% in 2019 si de 3,5% in 2020., a apreciat Olivier Chemla, vicepresedinte Moody's si coautor al raportului.Principalele dificultati la adresa ratingului de credit al Romaniei includ politica fiscala expansionista, care a erodat castigurile obtinute din consolidare de la criza financiara globala din 2008-2009. Absorbtia relativ scazuta a fondurilor europene si sporirea volatilitatii interne asociata cu extinderea vulnerabilitatii externe afecteaza de asemenea profilul de creditare al tarii, se arata in raport.O imbunatatire sustinuta a indicatorilor fiscali ai Romaniei si ai indicatorilor externi, insotita de a predictibilitate mai mare a politicilor, de credibilitate si de eficienta institutionala, ar reprezenta o evolutie pozitiva pentru ratingul de credit al Romaniei, apreciaza Moody's.Presiunile negative se vor dezvolta probabil daca tendintele negative institutionale si fiscale persista si susceptibilitatea Romaniei la nivelul de risc continua sa creasca. De asemenea, o evolutie negativa pentru ratingul de credit al Romaniei il reprezinta in cazul sporirii dezechilibrelor macroeconomice sau a unei deteriorari suplimentare a balantei de plati a tarii si a pozitiei investitionale internationale, avertizeaza Moody's.