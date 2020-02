O pandemie de coronavirus ar putea costa economia mondiala 1.000 de miliarde de dolari

In conditiile in care numarul deceselor se apropie de 3.000, numarul cazurilor raportate oficial a trecut de 80.000 iar epidemia din Italia a impus inchiderea celor mai bogate parti din economia sa, unii analisti au inceput sa evalueze ce ar insemna o pandemie pentru economia mondiala.Economistii de la Oxford Economics sunt de parere ca o criza medicala internationala ar putea anula mai mult de 1.000 de miliarde de dolari din Produsul Intern Brut global. Aceasta ar fi nota de plata provocata de cresterea absenteismului la locul de munca, productivitatea redusa, diminuarea calatoriilor, perturbarea liniilor de aprovizionare si reducerea comertului si investitiilor.Investitorii dau deja semne de nervozitate astfel ca principalii indici bursieri din SUA au incheiat sedinta de luni cu o scadere de peste 3% iar indicele S&P 500 a afisat cel mai important declin din ultimii doi ani (dupa luna februarie 2018).Pentru moment, oficialii bancilor centrale si guvernele continua sa mizeze pe faptul ca epidemia de coronavirus nu va afecta prea mult economia mondiala si, posibil, va inregistra o revenire rapida dupa ce criza virusului va fi rezolvata. Insa in ultima vreme aceasta atitudine increzatoare incepe sa fie pusa sub semnul intrebarii.In timp ce Fondul Monetar International estimeaza pentru moment ca virusul va sterge doar 0,1 puncte procentuale din prognoza sa potrivit careia economia mondiala va inregistra un avans de 3,3% in 2020, economistul sef al FMI, Gita Gopinath, a spus ca o pandemie ar putea provoca "un scenariu negativ".De asemenea, presedintele Organizatiei Mondiale a Sanatatii a catalogat noile cazuri "profund ingrijoratoare" dar cu toate acestea a subliniat ca epidemia nu este inca o pandemie.Presedintele UBS Group AG, Axel Weber, este deja mult mai pesimist decat FMI si a avertizat ca avansul economiei mondiale va inregistra o contractie semnificativa de la 3,5% pana la 0,5% iar economia chineza se va contracta in primul trimestru. "Riscul mai mare este ca aceasta continua sa fie o problema", a spus Axel Weber.Deocamdata, procesul de evaluare a riscurilor este complicat de indoielile cu privire la cat de departe va ajunge virusul.Intr-o analiza realizata inainte de actuala epidemie, Banca Mondiala a apreciat ca o pandemie distructiva ar putea provoca decesul mai multor milioane de persoane si atrage atentia ca si cele mai conservatoare estimari sugereaza ca o astfel de experienta ar putea distruge un procent din PIB-ul mondial. O criza de sanatate mai grava, precum gripa spaniola din 1918, ar putea provoca decesul a pana la 50 milioane de persoane si ar costa 5% din PIB-ul mondial, sustine institutia financiara internationala intr-un raport elaborat in 2015.Evaluarea Oxford Economics cu privire la impactul unei pandemii globale sugereaza un cost de 1.100 miliarde de dolari pentru economia mondiala, iar atat SUA cat si zona euro ar intra in recesiune in prima jumatate a lui 2020. Oxford Economics a descris un astfel de scenariu drept "un soc scurt dar foarte violent la adresa economiei mondiale".Pe langa tinerea sub control a virusului, un factor important si o mare necunoscuta pentru economistii care fac previziuni il constituie actiunile bancilor centrale si guvernelor pentru a limita efectele. Cu toate acestea, pentru Drew Matus, analist la MetLife Investment Management, politica monetara de una singura nu va fi suficienta. "Opinia mea este ca nu va putea fi rezolvata prin modificarea dobanzii de politica monetara. Oamenii sunt preocupati de familiile lor, au ingrijorari cu privire la starea lor de sanatate. O reducere de dobanda cu 25 de puncte de baza nu este suficienta pentru a-i incuraja pe oameni sa mearga sa faca cumparaturi", a apreciat Drew Matus.