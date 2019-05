OCDE si-a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economiei mondiale in acest an

Conform celor mai recente prognoze ale OECD, economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,2%. Acesta ar fi cel mai slab ritm de crestere inregistrat de economia mondiala dupa 2016, in conditiile in care in precedentele estimari din luna martie, OCDE miza pe un avans de 3,3%.Economia mondiala ar urma sa inregistreze performante mai bune anul viitor, cand este preconizata o crestere de 3,4%, insa doar cu conditia ca SUA si China sa renunte la majorarile de tarife vamale anuntate la inceputul acestei luni."Economia mondiala fragila este destabilizata de tensiunile comerciale. Cresterea se stabilizeaza dar economia este slabita si sunt riscuri serioase la orizont. Guvernele trebuie sa colaboreze pentru a asigura o revenire la o crestere mai solida si mai sustenabila", a declarat economistul sef al OECD, Laurence Boone, inaintea reuniunii anuale a organizatiei care va avea loc miercuri si joi la Paris.Pe fondul riscurilor de razboi comercial, OCDE a cerut statelor "sa isi regleze conflictele via o mai mare cooperare internationala si sa imbunatateasca cadrul juridic international", o aluzie implicita la o reforma a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).Mesajul institutiei este cu atat mai urgent cu cat trage un semnal de alarma asupra riscurilor la adresa cresterii mondiale care provin de pe urma tensiunilor comerciale, incertitudinilor politice, turbulentelor de pe pietele financiare si a incetinirii economiei chineze, care ar putea afecta investitiile, salariile si consumatorii.La fel cum a facut si Fondul Monetar International, care in luna aprilie a cerut Germaniei sa relanseze cresterea in Europa, OCDE a invitat tarile care dispun de marja de manevra bugetara sa "investeasca in infrastructuri", fara a cita insa in mod explicit Berlinul. Pentru zona euro, OCDE recomanda "combinarea masurilor structurale si a celor bugetare pentru a relansa activitatea".OECD si-a mentinut estimarile privind evolutia economiei zonei euro in acest an la 1,2%, in conditiile in care prognozele referitoare la Germania au fost lasate nemodificate la 0,7% in acest an si la 1,1% pentru anul urmator. Nici in cazul Frantei, OECD nu si-a modificat estimarile, mizand in continuare pe un avans de 1,3% atat in acest an, cat si pentru anul urmator. In schimb, OECD si-a imbunatatit prognozele privind Italia, care ar urma sa inregistreze o crestere zero in loc de o contractie de 0,2%, si Marea Britanie, in cazul careia este preconizata o crestere de 1,2% in acest an, fata de 0,8% cat estima anterior.Infiintata in anul 1961, OECD joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 35 de state membre OECD detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.