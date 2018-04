OMC avertizeaza: Cresterea puternica a comertului mondial este amenintata!

Timp de un deceniu dupa criza financiara, ritmul de crestere a comertului mondial a fost unul modest, cu un avans mediu de 3% pe an.Insa anul trecut, comertul mondial a crescut cu 4,7%, mult peste estimarile initiale privind un avans de 3,6%, urmand ca in acest an sa inregistreze o crestere de 4,4%, urmata de un avans de 4% in 2019, transmite AFP."Cresterea puternica a comertului pe care o inregistram in prezent va fi vitala pentru a sustine cresterea si relansarea economica precum si pentru a sustine crearea de locuri de munca.Totusi, aceste progrese importante ar putea fi rapid compromise daca guvernele recurg la politici comerciale restrictive, in special in contextul masurilor si contramasurilor care ar putea conduce la o escaladare imposibil de gestionat", a declarat directorul general de la OMC, Roberto Azevedo.In ultimele saptamani, SUA si China, primele doua economii ale lumii, s-au amenintat reciproc cu impunerea unor tarife vamale in valoare de zeci de miliarde de dolari, ceea ce a dat nastere la ingrijorari ca Washingtonul si Beijingul ar putea declansa un razboi comercial cu consecinte importante asupra economiei mondiale.Economistii OMC au imbunatatit joi estimarile privind cresterea comertului mondial in 2018, pana la 4,4% de la 3,2% cat estimau anterior. "Aceste estimari nu iau in calcul posibilitatea unei escaladari dramatice a restrictiilor comerciale. Nu este posibil de cuantificat in mod exact efectele unei escaladari majore, dar in mod clar ar fi grave", a spus Azevedo.In 2019, comertul mondial ar urma sa inregistreze o crestere de 4%. Cu toate acestea, OMC se asteapta ca activitatea economica sa fie afectata si in 2019 efectele escaladarii restrictiilor comerciale, ceea ce ar putea sa se traduca prin confirmarea unor scenarii mai pesimiste.