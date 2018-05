ONU, in cel mai recent raport: Masuri precum cele luate de Trump ameninta economia mondiala

"Cresterea economiei mondiale depaseste estimarile iar PIB-ul mondial ar urma sa depaseasca 3% in acest an si anul viitor, gratie vigorii tarilor dezvoltate si conditiilor favorabile de investitii", se arata in raportul ONU, informeaza AFP.Documentul precizeaza ca ritmul de crestere a economiei mondiale este estimat la 3,2% atat in 2018 cat si in 2019, ceea ce reprezinta o imbunatatire a estimarilor cu 0,2% pentru 2018, respectiv 0,1% pentru 2019, comparativ cu precedentele prognoze care dateaza de la finele lui 2017."Cresterea comertului mondial s-a accelerat de asemenea, reflectand o majorare generalizata a cererii mondiale", se mai arata in raportul realizat de Departamentul de afaceri economice al ONU.Raportul subliniaza insa ca s-au inmultit si riscurile care ar putea contracara cresterea mondiala. Expertii ONU precizeaza caVizand si politica presedintelui american Donald Trump, raportul ONU atrage atentia asupra prejudiciilor provocate sistemului comercial multilateral de noile bariere comerciale sau de masurile de raspuns. Acestea ameninta vigoarea si durabilitatea cresterii mondiale, cu repercusiuni potential importante, in special pentru economiile in curs de dezvoltare, avertizeaza documentul ONU.