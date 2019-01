ONU mizeaza pe o crestere de 3% a economiei mondiale in 2019

Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice anuale 'World Economic Situation and Prospects' ca este nevoie de actiuni urgente si concrete pentru a putea fi indeplinite obiectivele ONU vizand eradicarea saraciei pana in 2030, transmite Reuters."Sunt multe lumini galbene de avertizare si unele din acestea vor deveni lumi rosii in cursul acestui an, cu consecinte impredictibile", a declarat Richard Kozul-Wright, directorul pentru globalizare si strategii de dezvoltare la Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), agentia economica a ONU."Cresterea este fragila, persista incertitudini mari, riscurile planeaza. Nu am depasit inca mostenirea crizei financiare din 2009-2009. Suntem in continuare intr-o noua anormalitate", a adaugat Richard Kozul-Wright.Raportul ONU subliniaza ca rata de ocupare creste dar calitatea locurilor de munca ramane scazuta si este nevoie de o crestere economica mai mare in Africa pentru a scoate oamenii din saracie. Peste 700 de milioane de persoane traiesc sub limita saraciei extreme, stabilita la 1,90 dolari pe zi, iar jumatate dintre ei sunt in Africa sub-sahariana. "In Africa, cresterea economica trebuie sa ajunga in zona de doua cifre pentru a atinge obiectivele de reducere a saraciei, cu mult peste ratele de crestere inregistrate in ultimii 50 de ani", se arata in raportul ONU.Chiar daca imaginea pe termen scurt pare a fi una "rezonabil de confortabila", Richard Kozul-Wright a avertizat ca in ultimele luni multe riscurile au devenit mult mai ingrijoratoare, precum incetinirea economica din Germania si China, problemele din sectorul bancar italian, iesirea Marii Britanii din UE, precum si faptul ca economia mondiala se confrunta cu o povara mare a datoriilor la un deceniu dupa criza financiara."Sunt amenintari foarte serioase la adresa cresterii economice de pe mai multe fronturi: comert, datorii, geopolitica, clima, si toate acestea pe fondul unui leadership deficitar la nivel international, in care increderea in institutiile traditionale, atat interne cat si internationale, scade foarte rapid", a avertizat Richard Kozul-Wright.