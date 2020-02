Presedintele Bancii Mondiale se asteapta ca virusul sa afecteze cresterea economica globala in primul semestru

"Vestea buna este ca va fi usor mai mare decat ritmul de crestere din 2019, dar vestea proasta este ca avansul din prima jumatate va fi probabil mai mic din cauza coronavirusului. Insa chiar si o crestere reala de 2,5% pentru economia mondiala nu este suficienta pentru a ridica tarile in curs de dezvoltare", a declarat David Malpass la o reuniune a economistilor americani organizata la Washington.Potrivit lui Malpass, coronavirusul este principalul subiect de discutii la Banca Mondiala. "Analizam modalitatile prin care sa raspundem sau sa punem la dispozitie resurse pentru statele in curs de dezvoltare. De asemenea ne coordonam actiunile cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, care este in prima linie a luptei impotriva virusului, si avem o gama larga de instrumente pe care Banca Mondiala le poate utiliza in cazul in care pandemia se va raspandi", a spus David Malpass.Presedintele Bancii Mondiale a mentionat in mod special cresterea economica modesta inregistrata de Europa si a subliniat ca politica Bancii Centrale Europene nu functioneaza pentru ca distorsioneaza pietele si subventioneaza partile cele mai putin productive ale economiei. "Ritmul lent de crestere al Europei vine intr-un moment in care majoritatea economistilor cred ca politicile BCE sunt unele extrem de stimulative", a spus David Malpass referindu-se la expansiunea bilantului contabil al BCE.In prognozele publicate la inceputul acestei luni, inainte ca epidemia de coronavirus sa inceapa sa se raspandeasca, Banca Mondiala estima ca ritmul de crestere al economiei mondiale ar urma sa inregistreze o usoara relansare in acest an si anul viitor. Expansiunea ar urma sa accelereze modest la 2,5% in acest an de la 2,4% in 2019, a informat Banca Mondiala in ultimul sau raport cu privire la perspectivele economiei mondiale.La randul sau, directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat saptamana trecuta la o reuniune a oficialilor din G20 ca epidemia de coronavirus a determinat FMI sa isi revizuiasca cu 0,1 puncte procentuale estimarile privind cresterea economiei mondiale, adaugand insa ca Fondul analizeaza si un scenariu mai "pesimist".