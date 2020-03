Prognoza de crestere a zonei euro ar putea fi inrautatita, din cauza efectelor negative ale epidemiei

Documentul, pregatit pentru teleconferinta ministrilor de Finante din UE, nu prezinta noile previziuni de crestere pentru cele 19 state din zona euro."Din cauza extinderii epidemiei in afara Chinei, impactul asupra economiei globale si a UE ar putea fi semnificativ, si in orice caz mai ridicat decat a estimat CE in previziunile de iarna", se arata in document.In februarie, CE prognoza un avans de 1,2% al economiei zonei euro in 2020 si in 2021, dar subliniase ca este prea devreme pentru a estima efectele epidemiei."Tinand cont de situatia dificila a economiei globale, si gradul ridicat de indatorare al multor tari si sectoare economice, reactiile pietelor financiare ar putea exacerba consecintele pentru economia reala mult peste impactul direct al epidemiei", avertizeaza CE.Institutia explica ca o previziune economica mai exacta depinde factorii epidemiologici, de severitate si durata masurilor luate pentru a tine sub control epidemi, de numarul zilelor de munca pierdute si de alti factori.De asemenea, ministrii UE u declarat ca reglementarile bugetare ale blocului comunitar le permit flexibilitate pentru a tine cont de "evenimentele neobisnuite care nu sunt sub controlul Guvernului", dupa ce Italia, cea mai afectata tara din UE, a anuntat un pachet de stimulente fiscale.Luni, OECD a previzionat un avans de 0,8% al economiei zonei euro in 2020, fata de o crestere de 1,1% estimata in noiembrie.