Efectele neasteptate ale epidemiei. PwC: Coronavirusul, benefic pentru piata de fuziuni si achizitii

"Se observa o preocupare mai accentuata pentru o eventuala incetinire a cresterii economice, desi ar fi benefica pentru piata de fuziuni si achizitii. In contextul unei usoare scaderi, probabil ca scade in acelasi timp si valoarea companiilor si, atunci, probabil exista o crestere a pietei de achizitii si fuziuni. In acest moment, multiplii sunt la un nivel ridicat, nu la fel ca in 2018, dar sunt considerati destul de mari ca si nivel de multiplu de EBITDA. Avand in vedere ultimele evenimente acum, cu coronavirus si impactul Chinei considerabil in economia globala, coronavirus poate sa duca chiar la o scadere a economiei sau sa contribuie la o incetinire a economiei. Este greu de spus cu cat, dar am vazut o scadere pe bursa de curand", a mentionat Andreea Bistriceanu.Potrivit acesteia, o descrestere a pietei de fuziuni si achizitii este putin probabila in acest an, deoarece "dobanzile sunt destul de mici si atunci accesul la finantare este facil". De asemenea, Andreea Bistriceanu a subliniat ca "exista o competitie si o nevoie de inovare care se intampla nu numai organic, ci si prin achizitie".Piata de fiziuni si achizitii din Romania este estimata, pentru anul acesta, la acelasi nivel ca anul trecut, aproximativ 5,2 miliarde de euro.