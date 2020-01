PwC: Toate prognozele pentru Romania indica o incetinire a ritmului de crestere economica

"Toate prognozele pentru Romania, inclusiv cea mai optimista de 4,1% apartinand Guvernului, indica o incetinire a ritmului de crestere economica pentru acest an fata de anii anteriori, in linie cu tendinta economiei globale. Prin urmare, un cadru legislativ stabil si predictibil, precum si investitii publice, mai ales in infrastructura fizica, ar putea contribui la activitatea economica. Din pacate, nivelul scazut al incasarilor bugetare ca pondere in PIB si ritmul alert de majorare a cheltuielilor curente ale statului pun presiuni si limiteaza rolul politicii fiscal-bugetare in stimularea cresterii economice. In 2020, si cu atat mai mult in anii urmatori, ar trebui sa aiba loc o consolidare a finantelor publice prin imbunatatirea colectarii taxelor si recalibrarea cheltuielilor publice pentru a crea un climat investitional favorabil", arata Ionut Simion, Country Managing Partner PwC Romania.Potrivit Global Economy Watch - 2020 Predictions, economia globala va avea un ritm de crestere modest in 2020, de circa 3,4%, comparativ cu media pe termen lung a secolului 21, de 3,8% pe an.Previziunile PwC arata ca economia globala va avansa din inertie, in 2020, atata timp cat tensiunile comerciale continua sa creeze provocari. Cu toate acestea, este de asteptat ca serviciile sa ramana unul dintre punctele forte pentru comertul global, valoarea totala a exporturilor de servicii la nivel global fiind prognozata sa atinga un record de 7 trilioane de dolari in 2020."Globalizarea a fost o caracteristica definitorie a economiei globale inca din anii '70. Cu toate acestea, volumul global de marfuri tranzactionate a incetinit dramatic si chiar a stagnat in 2019. Avand in vedere desfiintarea efectiva a mecanismului de solutionare a litigiilor din cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului in luna decembrie, ne putem astepta la momente mai dificile pentru comertul mondial", spune Barret Kupelian, economist sef, PwC Marea Britanie.Conform scenariului de baza, prognoza PwC este ca toate economiile mari vor creste in 2020. Activitatea economica a SUA se va extinde cu aproximativ 2%, in linie cu rata sa potentiala de crestere. Zona euro va avea un ritm de crestere de aproximativ 1%. Germania si alte economii sensibile la fluxurile comerciale globale vor deveni mai dependente de consumul intern ca sursa de crestere, in loc de exporturi si investitii nete. Dintre economiile emergente, cea a Chinei ar putea avansa cu mai putin de 6%. Conform ultimelor estimari ale FMI, 2019 a fost anul in care India a depasit Marea Britanie si Franta, devenind a cincea cea mai mare economie a lumii. Daca va mentine aceasta tendinta, India va depasi Germania pana in 2025 si Japonia inainte de 2030, urmand sa ajunga a treia economie a lumii, dupa SUA si China.Economiile G7 vor continua sa genereze aproximativ 2 milioane locuri de munca in acest an. Patru din cinci noi locuri de munca din tarile G7 vor fi create de SUA, Marea Britanie si Japonia. Pe masura ce forta de munca disponibila din G7 devine din ce in ce mai putina, castigurile vor continua traiectoria ascendenta. In absenta imbunatatirii productivitatii, marjele de profit ale companiilor ar putea fi afectate.Conform studiului, in 2020, populatia lumii va ajunge la 7,7 miliarde, ceea ce reprezinta o crestere de 10% fata de 2010. China, India si Africa Subsahariana vor contribui cu aproximativ jumatate din cresterea anuala a populatiei globale. In acelasi timp, numarul persoanelor in varsta de peste 60 de ani va depasi un miliard in acest an.De asemenea, studiul mai arata ca Olanda are cele mai mari sanse sa castige Campionatul Euro 2020 (Campionatul European de Fotbal UEFA); nivelul crescut de automatizare in majoritatea industriilor va majora stocul operational de roboti la peste 2,6 milioane, in 2020; mai mult de jumatate de miliard de oameni vor locui in cele mai mari 30 de orase ale lumii, iar cel mai mare oras din lume din punct de vedere al populatiei va fi Tokyo, urmat de Delhi si Shanghai.