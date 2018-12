Romania a avut a doua mare crestere economica din UE in trimestrul al treilea

Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, PIB a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 1,8% in UE.Consumul final al gospodariilor a avut o contributie pozitiva la cresterea PIB atat in zona euro cat si in UE, in ambele zone fiind vorba de o contributie de 0,1 puncte procentuale, iar contributia formarii brute de capital a fost usor pozitiva in ambele zone. Contributia balantei externe la cresterea PIB a fost negativa in zona euro (minus 0,3 puncte procentuale) in zona euro si neutra in UE. De asemenea, contributia stocurilor la cresterea PIB a fost pozitiva atat in zona euro cat si in UE.Numarul persoanelor ocupate a crescut cu 0,2% atat in zona euro cat si in UE in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu trimestrul al doilea. Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, numarul persoanelor ocupate a crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,2% in UE.In randul statelor membre, cele mai mari cresteri ale ratelor de ocupare in trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea au fost inregistrate in Malta (0,9%), Cipru si Lituania (0,8%), Luxemburg si Slovenia (0,7%), iar cele mai semnificative scaderi ale ratelor de ocupare au fost inregistrate in Estonia (minus 0,8%), Bulgaria si Italia (minus 0,3%), Croatia si Polonia (minus 0,2%) si Romania (minus 0,1%).Eurostat estimeaza ca in trimestrul al treilea erau 239,3 milioane persoane ocupate in UE, dintre care 158,3 milioane persoane in zona euro, acestea fiind cele mai mari cifre inregistrate vreodata in ambele zone. Concret, numarul persoanelor ocupate a crescut cu 9,6 milioane in zona euro si cu 15,2 milioane in UE comparativ cu cele mai scazute nivele inregistrate in 2013, dupa criza financiara.Datele provizorii publicate vineri dimineata de Institutul National de Statistica arata ca in trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 4,3% pe seria bruta si 4,1% pe seria ajustata sezonier comparativ cu perioada similara a anului trecut. Fata de trimestrul doi al acestui an, PIB a consemnat o crestere de 1,9% in termeni reali. De asemenea, in perioada ianuarie - septembrie 2018, Produsul intern brut a crescut cu 4,2%, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier, fata de perioada similara a anului trecut.