Romania a avut cea mai mare crestere economica anuala din UE

In ultimele trei luni din 2017, PIB-ul a crescut in ritm anual cu 2,6% in Uniunea Europeana si cu 2,7% in zona euro, dupa un avans de 2,7% in perioada iulie-septembrie 2017 in ambele zone. Datele Eurostat arata, insa, ca ritmul de crestere a economiei romanesti a incetinit in trimestrul patru 2017, pana la 7%, dupa un avans de 8,5% in precedentele trei luni.Cele mai mari cresteri din UE in perioada octombrie-decembrie 2017 s-au inregistrat in Romania (7%), Slovenia (6,2%), Estonia (5,3%) si Cehia (5,2%). Nu s-au raportat scaderi ale PIB-ului in UE in trimestrul patru din 2017 comparativ cu perioada similara din 2016.De asemenea, in trimestrul patru din 2017 comparativ cu precedentele trei luni, PIB-ul zonei euro si cel al Uniunii Europene au urcat cu 0,6%, dupa un avans de 0,7% in perioada iulie-septembrie 2017.Cel mai semnificativ avans trimestrial din UE in ultimele trei luni din 2017 s-a inregistrat in Estonia (2,2%), Slovenia (2%) si Lituania (1,4%) iar cel mai redus ritm de crestere a fost raportat in Grecia si Croatia (ambele cu 0,1%), Italia si Letonia (ambele cu 0,3%). Nu s-au raportat scaderi ale PIB-ului in UE in trimestrul patru din 2017 comparativ cu cu precedentele trei luni.Romania a inregistrat un avans trimestrial de 0,6% in trimestrul patru din 2017, dupa o expansiune de 2,4% in perioada iulie-septembrie 2017.Conform datelor Institutului National de Statistica (INS), cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7% pe seria ajustata sezonier. De asemenea, datele INS arata ca PIB-ul estimat pentru anul 2017 a fost de 856,351 miliarde de lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 7% fata de anul 2016.