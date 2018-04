Romania a ramas pe minus cu 1,4 miliarde de euro la sfarsitul lui 2017

Pe ansamblu, UE 28 a inregistrat in trimestrul patru 2017 un excedent de cont curent de 63,5 miliarde euro (1,6% din PIB), mai putin decat un surplus de 67,4 miliarde euro (1,8% din PIB) in trimestrul al treilea al anului trecut si un surplus de 64,4 miliarde euro (1,7% din PIB) in trimestrul patru 2016.In timp ce noua state membre, printre care si Romania, au inregistrat deficite de cont curent in ultimul trimestru al anului trecut, alte doua state au avut un buget echilibrat iar numai putin de 17 state membre au inregistrat excedent de cont curent, cele mai mari astfel de excedente fiind inregistrate in Germania (75,4 miliarde euro), Olanda (20,9 miliarde euro), Italia (15,6 miliarde euro) si Irlanda (14,9 miliarde euro).