Romania, printre tarile cu cea mai mare crestere economica din UE si in primul trimestru din 2018

Economia zonei euro a urcat cu 2,5% in primele trei luni din acest an comparativ cu perioada similara din 2017, iar Uniunea Europeana a inregistrat un avans de 2,4%. In trimestrul patru din 2017, expansiunea a fost de 2,8% in zona euro si de 2,7% in UE.Cele mai mari cresteri anuale din UE in perioada ianuarie - martie 2018 s-au inregistrat in Letonia (5,2%), Polonia (4,9%), Ungaria (4,7%), Cehia (4,5%) si Romania (4,2%) . Singura scadere a PIB-ului in UE in primele trei luni din acest an a fost in Danemarca (minus 0,8%).De asemenea, in primul trimestru din 2018 comparativ cu precedentele trei luni, zona euro si UE au inregistrat o crestere de 0,4%, fata de un avans in perioada octombrie - decembrie 2017 de 0,7% in zona euro si de 0,6% in UE.Cea mai semnificativa expansiune trimestriala din UE in perioada ianuarie - martie 2018 s-a inregistrat in Letonia (1,7%), Polonia (1,6%), Ungaria (1,2%) si Finlanda (1,1%), in timp ce Romania a avut crestere zero. Nu s-au inregistrat scaderi ale PIB-ului in UE in primele trei luni din acest an, raportat la trimestrul anterior.In estimarea Eurostat nu sunt disponibile datele din opt state (Estonia, Irlanda, Grecia, Croatia, Luxemburg, Malta, Slovenia si Suedia) privind evolutia PIB-ului in primul trimestru din 2018.Conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica, economia Romaniei a crescut in primul trimestru al acestui an cu 4%, pe serie bruta, si cu 4,2% pe serie ajustata sezonier, comparativ cu aceeasi perioada din 2017Produsul intern brut in trimestrul I 2018 s-a mentinut, in termeni reali, la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul IV 2017.