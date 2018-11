Studiu: 37% dintre romani traiesc de pe o zi pe alta

Rezultatele cercetarii iSense Solutions, comandata de Kruk Romania cu ocazia Zilei fara Datorii, initiativa aniversata pe 17 noiembrie, releva faptul ca 30% dintre cei care au deja credite ar dori sa acceseze un nou imprumut in anul urmator, dar accesarea unui nou imprumut vizeaza stingerea unuia anterior, ceea ce poate conduce la "spirala datoriilor".In ceea ce priveste accesarea unui imprumut, romanii au cea mai mare incredere in banci, 83% dintre acestia spunand ca ar apela la astfel de institutii in cazul in care ar avea nevoie de bani.Pe de alta parte, 14% dintre cei chestionati au mentionat ca ar lua un imprumut de la o institutie financiara non-bancara, daca o institutie bancara ar refuza sa le acorde imprumutul. De asemenea, 70% dintre romanii care au accesat un nou imprumut pentru a acoperi o datorie anterioara cred ca situatia lor se va imbunatati in viitor.In plus, 45% dintre romani nu au economii in familie, iar motivul pentru care romanii fac totusi economii sunt mai ales situatiile neprevazute carora trebuie sa le faca fata.Potrivit sursei citate, peste jumatate (58%) dintre persoanele intervievate sunt dispuse sa participe la sesiuni de pregatire online gratuite pentru a invata cum sa-si administreze bugetul lunar.Metodologia de cercetare implementata de iSense Solutions a fost sondaj online, pe un panel reprezentativ la nivel national de aproximativ 900 persoane, din mediul urban si rural, cu o distributie de 600 de respondenti, persoane fara datorii si aproximativ 300 de respondenti, persoane cu datorii.Kruk Romania este membra a Grupului Kruk si a fost infiintata in anul 2007. Compania este prezenta pe piata din Romania din 2007 si mai desfasoara operatiuni in Cehia, Slovacia, Germania, Italia si Spania. Kruk a fost listata pe Bursa de Valori Varsovia, in anul 2011.