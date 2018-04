Teodorovici: Consumul este principalul element de crestere a economiei, dar acest lucru se va schimba

"E adevarat ce se spune, ca astazi consumul reprezinta principalul element de crestere. Asta trebuie sa se schimbe obligatoriu si pe termen cat mai scurt. Lucrurile se vor schimba in acest sens, cel putin la nivel de Guvern felul in care strategia este definita, cu anumite masuri din Programul de Guvernare arata ca asta este directia", a spus Teodorovici.El a precizat ca este nevoie de o sustinere a ceea ce inseamna investitii in zona publica prin schimbarea legislatiei pe achizitii publice."Intentia noastra este de a schimba cadrul legislativ pe achizitii publice, de a simplifica asa cum este el definit la nivel european, fara sa adaugam nimic in plus. Va fi un element important in a accelera partea de investitii atat la nivel local cat si proiecte mari de infrastructura. Imi doresc ca Romania sa fie o destinatie clara si convingatoare pentru ca investitii straine sa vina in aceasta zona a Europei", a precizat ministrul Finantelor.Potrivit acestuia, bugetul trebuie gandit mai modern, mai logic si mai pragmatic.Exista multe zone in care se cheltuie nejustificat sume importante de bani in loc sa fie directionate in zonele unde sunt necesare cheltuieli. Ce avem sub 3% (deficit n.r.) trebuie sa fie justificat ca si cheltuiala", a aratat Teodorovici.Potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica, Produsul intern brut estimat pentru 2017 a urcat cu 6,9%, in termeni reali, fata de anul anterior.Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat, in principal, cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 10,3% contribuind cu 6,4% la cresterea PIB.