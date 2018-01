Romanii cheltuiesc cel mai putin din UE pe imbracaminte si incaltaminte, alaturi de bulgari

rudele sarace!

La nivelul UE, in 2016, cheltuielile totale pentru imbracaminte si incaltaminte au reprezentat 395,4 miliarde de euro, echivalentul a 2,7% din Produsul Intern Brut al UE, sau 800 de euro pe cap de locuitor al UE. Potrivit Eurostat, cheltuielile anuale ale gospodariilor pentru imbracaminte si incaltaminte sunt putin mai mari decat sumele cheltuite pentru sanatate.Intre 2006 si 2016, ponderea cheltuielilor pentru imbracaminte si incaltaminte in totalul cheltuielilor de consum al gospodariilor a scazut in majoritatea statelor membre, inclusiv in Romania unde au scazut de la 3,9% din totalul cheltuielilor de consum al gospodariilor in anul 2006 la 3,4% in anul 2015, ultimul an in care sunt disponibile date pentru Romania.Cele mai mari scaderi in perioada 2006-2016 s-au inregistrat in Lituania, scadere de 1,9 puncte procentuale, Grecia, scadere de 1,3 punte procentuale, si Spania, scadere de 1,1 puncte procentuale.In contrast, ponderea cheltuielilor pentru imbracaminte si incaltaminte in totalul cheltuielilor de consum al gospodariilor a crescut in sapte state membre, cel mai mult in Polonia, crestere de 0,6 puncte procentuale, alaturi de Lituania si Marea Britanie, crestere de 0,5 puncte procentuale.